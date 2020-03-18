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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı! Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında en önemli adımlardan birisi olan Çanakkale Zaferi, sadece ülkemizin temellerini atmamış, aynı zamanda tüm dünyaya bir milletin gücünü benimsetmiştir. Bu güne özel en güzel sözleri ve şiirleri sayfamızda derledik. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:37
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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili sözler ve şiirler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarihimiz açısından önemli olan Çanakkale Zaferi, 105'nci yılında kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında en önemli adımlardan birisi olan Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirleri ve sözleri sizler için derledik. İşte Çanakkale Şehitlerine hitaben yazılan şiirler ve Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel sözler...

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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ SÖZLER

"Çanakkale fecayi'ine (çok acıklı olaylarına) ait mesuliyetin, her iki taraftan hangisine ait ve raci olduğu keyfiyeti henüz tahakkuk edemediyse de, bahri hücumun (deniz hücumu) altında mündemiç (saklı) olan hakayik (gerçekler),o kadar basittir ki, bu hususta en müptedi (ilkel) olanlar bile bunu anlarlar. Biz en müşkülü'l-icra (yapılması zor) harekete tasaddi ettik (başladık) ve esas noktalara dair maluunatı sahiha (gerçek bilgiler) elde etmeden evvel mutadımız (adetimiz) olduğu üzere, düşmanı hakir (küçük) görerek, böyle bir külfetli işe sarıldık. Neticedeyse, herkesin kabul ve itiraf edeceği bir hezimete, mağlubiyete uğradık ki, bunun izin, hiçte şikayete hakkımız yoktur. 18 Martta mağlup olduk. Bu bapta tevile felana (başka anlam vermeye falan) hacet yoktur." İngiliz Yazar Ellis Ashmit BARTLETT

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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

"Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı." Sami Paşazade Sezai

"Çanakkale Müharebelerinde Türk ordusunun başında daha başlangıçtan itibaren orayı, üç kez ve yalnız kendi inisiyatifiyle kurtarmış olan Türk Başbuğu (Atatürk) bulunmuş olsaydı, bu gün tarih, bir Çanakkale Savaşı yerine, karaya ayak basmasıyla beraber, akim kalan bir Çanakkale teşebbüsünden bahsederdi." M. Şevki YAZMAN

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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

"Çanakkale Boğazı'ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Martı aralıksız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu ciddiyetini koruyordu." Robert Rhodes James .

"Avrupa diplomasisinin çıkmazlarında ihtiyatla yolunu arayan ve Avrupa devletleri'nin birbirine düşmüş meclislerinde kendi lehinde fırsatlar kollamaya çalışan ürkek ve tereddütler içindeki Osmanlı, artık yerini, dimdik adeta mağrur ve kendine güvenen, kendi hayatını yaşamaya azmetmiş, Hristiyan düşmanlarına tam bir istihfafla bakan şahsiyete bırakmıştı." Alan Moorhead

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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

"Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir." Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI

"Çanakkale Savaşları, savaşa İngiliz bayrağı altında katılan Yeni Zelanda'nın uluslaşma sürecine çok önemli katkılarda bulunmuştur. 1915'te Yeni Zelandalılar, kimliklerini İngiliz İmparatorluğu içerisinde tanımlamaktaydılar ve bağımsızlık kazanmak gibi istekleri yoktu." Yeni Zelandalı Prof. Dr. J. PHİLLIPS