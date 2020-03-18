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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri
Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı! Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında en önemli adımlardan birisi olan Çanakkale Zaferi, sadece ülkemizin temellerini atmamış, aynı zamanda tüm dünyaya bir milletin gücünü benimsetmiştir. Bu güne özel en güzel sözleri ve şiirleri sayfamızda derledik. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler...
Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:37
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