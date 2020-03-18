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Çinlilerin zorlayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...
Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren Çinlilerin zeka testi sosyal medyayı salladı. Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 18.03.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 10:57
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