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İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs İtalya'da kısa sürede tüm ülkeyi etkileyerek alarma geçirdi. İtalya vatandaşları virüsten korunmak için farklı yöntemlere de başvuruyor. Karantina altındaki İtalya sokaklarında ilginç bir görüntü kaydedildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir kişi koronavirüsten korunmak için dinazor kostümüyle çöp atmaya gitti.

Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:29
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İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten (corona virüs) korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti
İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten corona virüs korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti

Karantina altındaki İtalya sokaklarında ilginç bir görüntü kaydedildi.

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İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten (corona virüs) korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti
İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten corona virüs korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti

Bir vatandaş virüsten korunmak için çöp atamaya dinazor kostümüyle gitti.

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İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten (corona virüs) korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti
İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten corona virüs korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten (corona virüs) korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti
İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten corona virüs korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti

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  • 65
İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten (corona virüs) korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti
İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten corona virüs korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN