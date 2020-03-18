İtalya'da ilginç görüntü! Koronavirüsten korunmak için çöp atmaya dinazor kostümüyle gitti

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs İtalya'da kısa sürede tüm ülkeyi etkileyerek alarma geçirdi. İtalya vatandaşları virüsten korunmak için farklı yöntemlere de başvuruyor. Karantina altındaki İtalya sokaklarında ilginç bir görüntü kaydedildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir kişi koronavirüsten korunmak için dinazor kostümüyle çöp atmaya gitti.

Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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