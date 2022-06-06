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İzmir'de ‘cami hoparlöründe müzik’ skandalında gelişme! Kimliği ortaya çıktı

İzmir Torbalı'da, merkezi ezan sistemine giriş yaparak, 4 caminin hoparlöründen müzik yayını skandalına imza atan şahsın, elektronik teknisyeni F.G. olduğu tespit edildi. Yakalanan F.G., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada yayılan videoda, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'ndeki 4 caminin hoparlöründen, Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' parçası çalınmıştı. İşte ayrıntılar…

İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 18:40
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İzmir’de ‘cami hoparlöründe müzik’ skandalında gelişme! Kimliği ortaya çıktı

Sosyal medya üzerinden, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan 4 camiden, Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' parçasının çalındığı video paylaşıldı.

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İzmir’de ‘cami hoparlöründe müzik’ skandalında gelişme! Kimliği ortaya çıktı

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine, 25 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir’de ‘cami hoparlöründe müzik’ skandalında gelişme! Kimliği ortaya çıktı

REZALET 50 SANİYE SÜRDÜ

Torbalı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezi ezan sistemine girilerek 50 saniye boyunca müzik yayını yapıldığı belirtildi.

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İzmir’de ‘cami hoparlöründe müzik’ skandalında gelişme! Kimliği ortaya çıktı

MÜTFÜLÜK HAREKETE GEÇTİ

Açıklamada, olay hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Müftülük görevlilerinin ise hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattığı kaydedildi.

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İzmir’de ‘cami hoparlöründe müzik’ skandalında gelişme! Kimliği ortaya çıktı

SKANDALIN MİMARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, müzik yayınını yapan kişinin, F.G. olduğu tespit edildi. Elektronik teknisyeni olan F.G., olaydan 2 gün sonra gözaltına alındı.