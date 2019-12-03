17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusuna binlerce kişi yanıt aramaya başladı. Bakanlık bünyesinde iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı başvuru şartları sorgulaması yapıyor. 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti. Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar…