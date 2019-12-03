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17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlıkçıların uzun zamandır beklediği personel alımları başlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada 17 bin 689 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Alınacak personel sayısının 7 bin 525'i hemşire olacak. Atamalar KPSS puanıyla olacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor sorusuna ilişkin merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 03.12.2019 00:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 00:27
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17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusuna binlerce kişi yanıt aramaya başladı. Bakanlık bünyesinde iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı başvuru şartları sorgulaması yapıyor. 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti. Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar…

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17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacak.

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17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilecek.

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17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımlarının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

HANGİ BÖLÜMLERDE ALIM YAPILACAK?

17 bin 689 sağlık personeli atamasında kadro dağılımı şu şekilde olması bekleniyor.

Biyolog: 16

Çocuk Gelişimi: 30