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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Engelli insanlarımızla empati yapmak ve toplumda engellilere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir yere sahip olan Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri merak ediliyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sosyal medya veya Whatsapp'tan bir mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar için Dünya Engelliler Günü mesajlarını ve sözlerini derledik.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 01:32
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde vatandaşlar sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşmaya devam ediyor. En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları SMS, Whatsapp ve sosyal medyadan paylaşılıyor. Dünya Engelliler Günü'nde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

-Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için…. Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün..

-Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir.

-3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!

-Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

-Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.

-Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!

-Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz."

-Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız."

-"Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir."

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!

-En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım

-Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

-Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.