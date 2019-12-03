3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

-Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için…. Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün..

-Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir.

-3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.