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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!
3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Engelli insanlarımızla empati yapmak ve toplumda engellilere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir yere sahip olan Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri merak ediliyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sosyal medya veya Whatsapp'tan bir mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar için Dünya Engelliler Günü mesajlarını ve sözlerini derledik.
Giriş Tarihi: 03.12.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 01:32
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