Bear Grylls herkesi böyle kandırmış! Tüm yalanları ortaya çıktı...

Bear Grylls, hayatta kalma konusunda pek çok şey biliyor olabilir ama İnsan Doğaya Karşı programında söylenen yalanlar ortaya çıktı. İşte Bear Grylls'ın yalanları..

Bear Grylls, İnsan Doğaya Karşı programında devamlı bir şeyler inşa eder. Dalları toplayıp ocak yapar, karları kazıyıp ev yapar diye biliyoruz. Fakat bu büyük bir yalan. Kamera arkasında bu tip tasarımları yapan koca bir ekip var. Bear Grylls kamera karşısında bir iki ip bağladıktan sonra bu tasarım ekibi olaya müdahale ediyor ve kamera tekrar sunucuya döndüğünde "Bakın işte bu kadar basit!" diyen bir yüzle ve harika bir tasarımla karşılaşıyoruz.