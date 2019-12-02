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Bear Grylls herkesi böyle kandırmış! Tüm yalanları ortaya çıktı...
Bear Grylls, programında yaptıkları ile pek çok kişi tarafından hayretle izleniyor. Ülkemizde İnsan Doğaya Karşı ismiyle yayınlanan ve sunucu Bear Grylls'in garip şeyler yemesiyle tanıdığımız hayatta kalma programı, aslında düşündüğünüz kadar masum değil. Bear Grylls'in programının kamera arkası görüntüleri şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:44
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