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Bear Grylls herkesi böyle kandırmış! Tüm yalanları ortaya çıktı...

Bear Grylls, programında yaptıkları ile pek çok kişi tarafından hayretle izleniyor. Ülkemizde İnsan Doğaya Karşı ismiyle yayınlanan ve sunucu Bear Grylls'in garip şeyler yemesiyle tanıdığımız hayatta kalma programı, aslında düşündüğünüz kadar masum değil. Bear Grylls'in programının kamera arkası görüntüleri şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:44
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Bear Grylls herkesi böyle kandırmış! Tüm yalanları ortaya çıktı...

Bear Grylls, hayatta kalma konusunda pek çok şey biliyor olabilir ama İnsan Doğaya Karşı programında söylenen yalanlar ortaya çıktı. İşte Bear Grylls'ın yalanları..

Bear Grylls, İnsan Doğaya Karşı programında devamlı bir şeyler inşa eder. Dalları toplayıp ocak yapar, karları kazıyıp ev yapar diye biliyoruz. Fakat bu büyük bir yalan. Kamera arkasında bu tip tasarımları yapan koca bir ekip var. Bear Grylls kamera karşısında bir iki ip bağladıktan sonra bu tasarım ekibi olaya müdahale ediyor ve kamera tekrar sunucuya döndüğünde "Bakın işte bu kadar basit!" diyen bir yüzle ve harika bir tasarımla karşılaşıyoruz.

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Bear Grylls herkesi böyle kandırmış! Tüm yalanları ortaya çıktı...

Bear Grylls, programda neredeyse her yerde, bir şekilde çok rahat olmayan ama son derece güvenli olan yataklar yapıyor. Bu yatakları bazen bir ağacın tepesine kuruyor, bazen metrelerce yükseklikteki karı kazarak yapıyor, bazen bataklıktan korunmak için iki ağaç arasında bir hamak kuruyor. Fakat Bear, bir gece bile bu yataklarda yatmamış. Kameralar kapandığında uyumak için lüks otel odasına gidiyormuş.

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Bear Grylls herkesi böyle kandırmış! Tüm yalanları ortaya çıktı...

Bear Grylls, İnsan Doğa Karşı programında dönen yalanların yanı sıra, özel hayatı hakkında da yalanlar söylüyor. Grylls'in özel bir adası var. Olabilir. Fakat 2012 yılında verdiği bir röportajda, bu adanın medeniyetten tamamen uzak, su ve elektrik olmadan yaşanan bir yer olduğunu söylemişti. Gerçek şu ki burası teknolojik pek çok imkanla dolu hatta özel bir hız motoru bile bulunan bir ada. Hayatta kalmaktan ziyade hayatı yaşama adası gibi görünüyor.

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Bear Grylls herkesi böyle kandırmış! Tüm yalanları ortaya çıktı...

Programın tüm bölümleri, ıssız bir yerde tek başına kalan bir insanın, yardım gelene kadar hayatta kalma mücadelesi üzerine kurgulanıyor. Fakat Bear Grylls'in verdiği taktikler sadece gösteri amaçlı. Bir topak fil dışkısını sıkarak su içtiği sahne hakkında yapımcılar itiraf ediyorlar ki, Grylls'in gübreyi sıkarak içtiği gösterilen su, aslında ekip tarafından bir şişeden üstüne dökülmüş.

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Bear Grylls herkesi böyle kandırmış! Tüm yalanları ortaya çıktı...

İnsan Doğaya Karşı programının çekimleri genel olarak 8 - 10 gün arasında tamamlanıyor. Programda kendini bir anda bu ıssız ortamda bulduğunu gördüğümüz Bear Grylls, aslında her çekimden önce uzun eğitimlerden geçiyor. Gerçek uzmanlar tarafından çekim yapılacak bölge detaylı bir şekilde inceleniyor. Bölgenin iklimi, yer yapısı gibi unsurlar değerlendirildikten sonra bir kurgu oluşturuluyor ve Bear Grylls'e sadece bunları başarılı bir şekilde uygulamak kalıyor.