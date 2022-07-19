19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 16 ay boyunca tüm testleri pozitif çıkarak tıp literatürüne giren kovid-19 hastası: ”İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm”

16 ay boyunca tüm testleri pozitif çıkarak tıp literatürüne giren kovid-19 hastası: ”İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm”

İstanbul'da 16 ay boyunca yaptırdığı koronavirüs testleri pozitif çıktığı için tıp literatürüne geçen ve 86. testte negatife dönen 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, 3 aydır koronavirüssüz hayatına devam ediyor. Torunları ve çocukları ile zaman geçiren Kayasan, "Koronavirüs akciğer, karaciğer ve böbreklerime zarar verdi. Bu nedenle günde 23 ilaç kullanıyorum. Allah devletimizden razı olsun. İlaçlarımı karşılıyor. Sağlık sistemimiz dünyada bir numara. Eğer iyi bir sağlık sistemimiz, doktorlarımızın özverisi olmasaydı ben çoktan ölmüştüm" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 09:08
  • 1
  • 10
16 ay boyunca tüm testleri pozitif çıkarak tıp literatürüne giren kovid-19 hastası: ”İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm”

İstanbul'da ikamet eden üç çocuk sahibi 56 yaşındaki babası Muzaffer Kayasan, 3 sene önce lösemi sebebiyle kemik iliği nakli oldu. Tedavisi sebebiyle sık sık bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020 tarihinde koronavirüse yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
16 ay boyunca tüm testleri pozitif çıkarak tıp literatürüne giren kovid-19 hastası: ”İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm”

EN UZUN SÜRE POZİTİF ÇIKAN VE KARANTİNADA KALAN HASTA OLARAK TARİHE GEÇTİ

Hastalığı atlatmasına karşın, 470 gün boyunca yaptırdığı 85 PCR testi de pozitif çıktı. En uzun süre pozitif çıkan ve karantinada kalan hasta olarak tarihe geçen Kayasan'ı, dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları Kayasan'ı telefonla arayarak çevirmen aracılığıyla bilgi aldı.

  • 3
  • 10
16 ay boyunca tüm testleri pozitif çıkarak tıp literatürüne giren kovid-19 hastası: ”İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm”

86. TESTTE NEGATİFE DÖNDÜ

Geçen 4 Nisan'da yaptırdığı 86'ıncı testte negatife dönen Kayasan, ilk iş olarak torunları Gökay Emin ve Defne'ye sarılarak hasret giderdi.

  • 4
  • 10
16 ay boyunca tüm testleri pozitif çıkarak tıp literatürüne giren kovid-19 hastası: ”İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm”

"VÜCUDUMA ÇOK ZARAR VERMİŞ"

Koronavirüsle geçen 16 ayın ardından, 3 aydır normal hayatını sürdüren Muzaffer Kayasan Sabah'a konuştu: "KOVİD, vücuduma çok zarar vermiş. Karaciğer yetmezliği başladı. Böbreklere de sınırdayım. Akciğerlerde buruşma meydana geldi.

  • 5
  • 10
16 ay boyunca tüm testleri pozitif çıkarak tıp literatürüne giren kovid-19 hastası: ”İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm”

Fazla efor sarf edince sanki nefes darlığı yapıyor. Perhiz yapmayınca bulantı kusma oluyor. Bu nedenle karaciğer, böbrek ve akciğer için günde 23 ilaç kullanıyorum. Bağışıklık sistemim çok düşük olduğu için çok çabuk hasta oluyorum.