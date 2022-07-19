16 ay boyunca tüm testleri pozitif çıkarak tıp literatürüne giren kovid-19 hastası: ”İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm”

İstanbul'da 16 ay boyunca yaptırdığı koronavirüs testleri pozitif çıktığı için tıp literatürüne geçen ve 86. testte negatife dönen 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, 3 aydır koronavirüssüz hayatına devam ediyor. Torunları ve çocukları ile zaman geçiren Kayasan, "Koronavirüs akciğer, karaciğer ve böbreklerime zarar verdi. Bu nedenle günde 23 ilaç kullanıyorum. Allah devletimizden razı olsun. İlaçlarımı karşılıyor. Sağlık sistemimiz dünyada bir numara. Eğer iyi bir sağlık sistemimiz, doktorlarımızın özverisi olmasaydı ben çoktan ölmüştüm" diye konuştu.