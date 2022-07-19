Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzakta şoke eden detay! Kargo için imza attı başına gelmeyen kalmadı

2011 yılı ve öncesinde alacaklı olduğu Şahin, Abbas, Ceylan, Mahmut ve Ayhan Yüksek isimli kişilerin bazı gayrimenkullerine ipotek koydurduğunu dile getiren Yaz, "Şahıslar senetleri ödemedi. Buna rağmen benden ipoteğin kaldırılmasını istediler. 2018'den itibaren bu baskılar arttı. Bu aşamada ipotekli gayrimenkullerin satışına ilişkin işlemler devam ediyordu. Kimseye borcum olmadığı gibi kimseye senet vermedim. Kargocu kılığında imzamın alınması olayını alacaklı olduğum bu kişiler gerçekleştirmiş olabilir. Şikâyetçiyim" dedi.