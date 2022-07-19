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Vergi rekortmeni Seylan Yaz'a 330 milyonluk tuzakta şoke eden detay! Kargo için imza attı başına gelmeyen kalmadı

İzmir'de vergi rekortmeni iş insanı Seylan Yaz, dolandırıcıların tuzağına düştü. Kargocu kılığında gelerek Yaz'a kargo teslim edip imzasını alan dolandırıcılar, hazırladıkları sahte senetle 330 milyonluk icra takibi başlattı. Vergi rekortmenine yapılan tuzakta şoke eden detay ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.07.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 07:20
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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzakta şoke eden detay! Kargo için imza attı başına gelmeyen kalmadı

Kargocu kılığındaki kişilerle imzası alınarak 19 milyon euro (330 milyon lira) dolandırılmaya çalışılan İzmirli vergi rekortmeni Seylan Yaz'ın ifadesine SABAH ulaştı.

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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzakta şoke eden detay! Kargo için imza attı başına gelmeyen kalmadı

Yaz, kendisine tezgâhı kuran isimlerle ilgili de bazı bilgileri soruşturma makamlarıyla paylaştı ve eski ortağı Şahin Yüksek'i işaret etti.

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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzakta şoke eden detay! Kargo için imza attı başına gelmeyen kalmadı

2011 yılı ve öncesinde alacaklı olduğu Şahin, Abbas, Ceylan, Mahmut ve Ayhan Yüksek isimli kişilerin bazı gayrimenkullerine ipotek koydurduğunu dile getiren Yaz, "Şahıslar senetleri ödemedi. Buna rağmen benden ipoteğin kaldırılmasını istediler. 2018'den itibaren bu baskılar arttı. Bu aşamada ipotekli gayrimenkullerin satışına ilişkin işlemler devam ediyordu. Kimseye borcum olmadığı gibi kimseye senet vermedim. Kargocu kılığında imzamın alınması olayını alacaklı olduğum bu kişiler gerçekleştirmiş olabilir. Şikâyetçiyim" dedi.

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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzakta şoke eden detay! Kargo için imza attı başına gelmeyen kalmadı

KİLİT İSİM: ŞAHİN YÜKSEK
Savcılığın 6 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede Yaz'ın işaret ettiği eski ortağı Şahin Yüksek'in ifadesi yer aldı. Yüksek, 2006'da Romanya'da yaş sebze ve meyve ticareti yaptığını, Seylan Yaz'la ortak arkadaşları Hasan Ayabaktı vasıtasıyla tanışıp ortak iş yapmaya başladıklarını aktardı.

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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzakta şoke eden detay! Kargo için imza attı başına gelmeyen kalmadı

Yüksek, "Anlaşmamıza göre Yaz, sermaye desteği verecek ben ise diğer işlerle ilgilenecektim. Yaz, bu süreçte bana miktarını hatırlamadığım paralar gönderdi. Yaşadığımız anlaşmazlıklar nedeniyle 2010'da ortaklığımız bitti. Seylan Yaz, yaklaşık 6.7 milyon euro gönderdi. Ben de ona 10 milyon euroluk senetler verdim. Ortaklık bitince Seylan Yaz 2013 yılı civarında hakkımda icra takipleri başlattı. 19 milyon euroluk senetten haberim yok" ifadesini kullandı.