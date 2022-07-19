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Vergi rekortmeni Seylan Yaz'a 330 milyonluk tuzakta şoke eden detay! Kargo için imza attı başına gelmeyen kalmadı
İzmir'de vergi rekortmeni iş insanı Seylan Yaz, dolandırıcıların tuzağına düştü. Kargocu kılığında gelerek Yaz'a kargo teslim edip imzasını alan dolandırıcılar, hazırladıkları sahte senetle 330 milyonluk icra takibi başlattı. Vergi rekortmenine yapılan tuzakta şoke eden detay ortaya çıktı.