19 Temmuz 2022, Salı
İstanbul’da hırsızlık anı böyle görüntülendi! Tekstil dükkanından 200 bin liralık kumaş çalındı
İstanbul'da tekstil dükkanına kepengi kırarak giren 5 kişi, piyasa değeri yaklaşık 200 bin liralık 40 top kumaş çaldı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi Bayram Uçar, "Buradaki insanlar mağdur. Yaklaşık 200 bin lira zararım var. Bayramımızı zehir ettiler" dedi. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 19.07.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 09:57
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