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İstanbul’da hırsızlık anı böyle görüntülendi! Tekstil dükkanından 200 bin liralık kumaş çalındı

İstanbul'da tekstil dükkanına kepengi kırarak giren 5 kişi, piyasa değeri yaklaşık 200 bin liralık 40 top kumaş çaldı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi Bayram Uçar, "Buradaki insanlar mağdur. Yaklaşık 200 bin lira zararım var. Bayramımızı zehir ettiler" dedi. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 09:57
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İstanbul’da hırsızlık anı böyle görüntülendi! Tekstil dükkanından 200 bin liralık kumaş çalındı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Seyitnizam Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın birinci günü, 9 Temmuz Cumartesi sabah saatlerinde 5 kişi, tekstil dükkanının önüne minibüsle geldi.

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İstanbul’da hırsızlık anı böyle görüntülendi! Tekstil dükkanından 200 bin liralık kumaş çalındı

Kepenklerini kırarak dükkana giren şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 40 top kumaş çaldıktan sonra, geldikleri minibüsle kaçtı.

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İstanbul’da hırsızlık anı böyle görüntülendi! Tekstil dükkanından 200 bin liralık kumaş çalındı

Komşularının uyarısıyla hırsızlıktan haberdar olan dükkan sahibi Bayram Uçar, polise ihbarda bulundu.

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İstanbul’da hırsızlık anı böyle görüntülendi! Tekstil dükkanından 200 bin liralık kumaş çalındı

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis görüntüleri inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul’da hırsızlık anı böyle görüntülendi! Tekstil dükkanından 200 bin liralık kumaş çalındı

"BAYRAMIMIZI ZEHİR ETTİLER"

Bayramda Silivri'de olduğunu, dükkanına hırsız girdiğini duyunca geldiğini söyleyen Bayram Uçar, "Kamera görüntülerine baktım, dükkanın kepenklerini kırmışlar. 40 top civarından kumaş çalmışlar. 10-15 dakika içerisinde her şey bitmiş. Bayram dolayısıyla kepenkleri tamir ettirecek kimseyi de bulamadık."