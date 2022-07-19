İstanbul’da hırsızlık anı böyle görüntülendi! Tekstil dükkanından 200 bin liralık kumaş çalındı

"BAYRAMIMIZI ZEHİR ETTİLER"



Bayramda Silivri'de olduğunu, dükkanına hırsız girdiğini duyunca geldiğini söyleyen Bayram Uçar, "Kamera görüntülerine baktım, dükkanın kepenklerini kırmışlar. 40 top civarından kumaş çalmışlar. 10-15 dakika içerisinde her şey bitmiş. Bayram dolayısıyla kepenkleri tamir ettirecek kimseyi de bulamadık."