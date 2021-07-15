15 Temmuz'un destan yazan ruhu dimdik ayakta! 5 yıl sonra dikkat çeken anket sonuçları

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Halk Başkan Erdoğan önderliğinde tek yumruk olarak, darbecilere karşı inanılmaz bir mücadele gösterdi. Vatandaşın iradesi karşısında diz çöken FETÖ'cü hainler, silahlarını bırakarak teslim oldu. O kanlı gecenin üzerinden 5 yıl sonra yapılan anket sonucu açıklandı. İşte gören herkesin göğsünü kabartan o gerçekler...

Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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