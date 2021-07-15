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15 Temmuz'un destan yazan ruhu dimdik ayakta! 5 yıl sonra dikkat çeken anket sonuçları

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Halk Başkan Erdoğan önderliğinde tek yumruk olarak, darbecilere karşı inanılmaz bir mücadele gösterdi. Vatandaşın iradesi karşısında diz çöken FETÖ'cü hainler, silahlarını bırakarak teslim oldu. O kanlı gecenin üzerinden 5 yıl sonra yapılan anket sonucu açıklandı. İşte gören herkesin göğsünü kabartan o gerçekler...

Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:05
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15 Temmuz'un destan yazan ruhu dimdik ayakta! 5 yıl sonra dikkat çeken anket sonuçları

Hürriyet'in haberine göre; 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı ankette 5 yıl sonra halkın bu konuda yaklaşımı incelendi.

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15 Temmuz'un destan yazan ruhu dimdik ayakta! 5 yıl sonra dikkat çeken anket sonuçları
- Darbeye karşı sokağa çıktığını belirtenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 69, MHP’de yüzde 53, CHP’de yüzde 34, İYİ Parti’de yüzde 27, HDP’de yüzde 29, Saadet Partisi’nde yüzde 40 oldu.
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15 Temmuz'un destan yazan ruhu dimdik ayakta! 5 yıl sonra dikkat çeken anket sonuçları
- Sokağa çıktığını belirtenler, gerekçe olarak yüzde 59 oranıyla “vatan, bayrak, devlet bekası için” derken, yüzde 19’u milli irade ve demokrasiyi, yüzde 8.6’sı darbeye karşı olmasını gerekçe gösterdi. Katılanların yüzde 9.7’si “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için” darbeye karşı durduğunu belirtti.
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15 Temmuz'un destan yazan ruhu dimdik ayakta! 5 yıl sonra dikkat çeken anket sonuçları

YÜZDE 59: YİNE ÇIKARIZ

- Sokağa çıkmayanların yüzde 29'u buna gerek görmediğini belirtirken, yüzde 17'si bulunduğu yerde hareketlenme olmadığını ifade etti. Katılanların yüzde 16'sı darbe kalkışması olduğuna inanmadığını kaydetti.

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15 Temmuz'un destan yazan ruhu dimdik ayakta! 5 yıl sonra dikkat çeken anket sonuçları
- “Türkiye’de bugün 15 Temmuz’dakine benzer kalkışma tehdidi görüyor musunuz?” sorusuna, yüzde 61 oranıyla “Hayır” yanıtı verildi. Katılanların yüzde 22.5’i halen bu tehdidi gördüğünü belirtirken, yüzde 16’sı fikir belirtmedi.