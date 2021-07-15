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Haberler Galeri 15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Makalelere, röportajlara, hatıratlara sığmayan 15 Temmuz destanıyla ilgili birçok şiirler yazıldı, sözler söylendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla, sosyal medya hesaplarından mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte resimli 15 Temmuz mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:13
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15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları ve sözleri burada! 15 Temmuz milli irade destanımızın beşinci seneidevriyesinde şehitler saygıyla anılıyor. 15 Temmuz'un anmak için sosyal medya üzerinden mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar, en duygusal mesaj içeriklerini araştırıyor. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde özel, en içten kısa ve öz 15 Temmuz mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.

* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

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15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

* Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

* Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

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15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

* Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

* Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

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15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

* Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

* Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)