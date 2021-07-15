15 Temmuz 2021, Perşembe
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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
Birçoğumuzun çocukluk hayali olan ''görünmez olmak'' gerçek oldu. İnsanoğlunun görünmez olma isteğini yerine getirmek için harekete geçen Kanadalı bir şirket tarafından ''görünmezlik pelerini'' icat edildi. Bu pelerin giyildiğinde muhtevası gereği görünmez hale gelebiliyorsunuz. İşte gözlerine inanamayacağınız o icatın detayları...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 01:10 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 01:12
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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!