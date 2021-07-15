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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!

Birçoğumuzun çocukluk hayali olan ''görünmez olmak'' gerçek oldu. İnsanoğlunun görünmez olma isteğini yerine getirmek için harekete geçen Kanadalı bir şirket tarafından ''görünmezlik pelerini'' icat edildi. Bu pelerin giyildiğinde muhtevası gereği görünmez hale gelebiliyorsunuz. İşte gözlerine inanamayacağınız o icatın detayları...

Giriş Tarihi: 15.07.2021 01:10 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 01:12
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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!

Görünmez olmak çocukluğumuzda en çok istediğimiz insanüstü güçlerden biriydi hiç şüphesiz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!

Peki, bunun gerçek olacağını düşünebilir miydiniz?

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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!

Bu istekle yola çıkan Kanadalı bir teknoloji firması, ilginç bir madde tasarladı.

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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!

Bu maddeyle birlikte yatay olarak gelen ışık, dikey olarak yansıtılıyor ve bu sayede belli mesafeler kör noktaya dönüşüyor.

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Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!
Milyonların çocukluk hayali gerçek oldu! Görünmezliği buldular!

Bu noktalarda durulduğunda ''görünmez'' olunabiliyor.