Meteoroloji'den 13 il için sarı ve turuncu alarm! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürürken Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 8 Temmuz Pazartesi günü, sabah saatlerinden itibaren; Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca MGM, 12 ili sarı 1 ili ise turuncu kodla uyardı. Peki, sarı ve turuncu kod ile uyarılan iller hangileri? Yurdun genelinde hava nasıl olacak? Sağanak yağış beklenen iller hangileri? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...