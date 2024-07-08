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Meteoroloji'den 13 il için sarı ve turuncu alarm! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürürken Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 8 Temmuz Pazartesi günü, sabah saatlerinden itibaren; Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca MGM, 12 ili sarı 1 ili ise turuncu kodla uyardı. Peki, sarı ve turuncu kod ile uyarılan iller hangileri? Yurdun genelinde hava nasıl olacak? Sağanak yağış beklenen iller hangileri? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Giriş: 08.07.2024 01:00 Güncelleme: 08.07.2024 01:30
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Meteoroloji’den 13 il için sarı ve turuncu alarm! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürürken Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe açıklamalar geldi.

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Meteoroloji’den 13 il için sarı ve turuncu alarm! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Meteorolojiden Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Bingöl ve Muş illeri için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji’den 13 il için sarı ve turuncu alarm! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

08 Temmuz 2024 Pazartesi günü için yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji’den 13 il için sarı ve turuncu alarm! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2024 pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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Meteoroloji’den 13 il için sarı ve turuncu alarm! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

AFAD'DAN SAĞANAK UYARISI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.