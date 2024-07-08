Kişilik testi: Resimde ilk ne görüyorsunuz? 10 kişiden 9'u aynı şeyi görüyor...

Son zamanlarda popülerlik kazanan bir kişilik testi, insanların içsel eğilimlerini anlamalarına yardımcı olacak bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Bu test ise katılımcılara sunulan bir görsel ile kişinin açık sözlü mü yoksa sessiz kalmayı tercih eden biri mi olduğunu anlamayı amaçlıyor. Peki siz resimde ilk hangisini gördürdünüz? Köpekbalığı mı, adam mı? Hadi gelin bakalım...