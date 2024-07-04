15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün ailesi konuştu: Kızıma bunu yapan hainler gün yüzü görmesin
15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin bombaladığı Ankara Gölbaşı Özel Harekât'ta şehit düşen Sevda Güngör'ün ailesi, evlerinin bir odasını kızlarının hatıralarıyla süsledi. Anne Nural Güngör: "Kızımız gibi vatan sevdalılarının üzerine bomba atanlar gün yüzü görmesin" dedi.
ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024
06:46
Güncelleme: 04.07.2024
06:46
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Sevda Güngör'ün annesi Nural (65) ve babası Mehmet Güngör (72) Adana'nın Aladağ ilçesi Meydan yaylasındaki evlerinin bir odasını şehit kızları Sevda'nın fotoğrafları, başarı belgeleri ve Türk Bayraklarıyla donattı.
Kızıyla şehit olmadan saatler önce konuştuğunu söyleyen Nural Güngör, "Beni arayarak 'Anne, bol bol Fetih Suresi'ni oku' demişti. Demek, şehit olacağını hissetmiş. Sonra sabaha kadar aradım ama telefona bakan olmadı. Sevda'mın üzerine bomba attılar. Kızımla birlikte şehit olan bu yavrular bunu hiç hak etmemişti" derken, baba Mehmet Güngör, "O yıl Ramazan Bayramına gelememişti.
Şehit olduğu Cuma günü öğle saatlerinde sesimi duymak için aramıştı. Yavruma, 'Seni çok özledik. Pazartesi, annenle yanına gelmeyi düşünüyoruz.' demiştim. Kısmet olmadı. Kızım sanki hala Ankara'da görev yapıyor gibi geliyor. Her 15 Temmuz yıl dönümde ümitle Ankara'ya gidiyoruz ancak hayal kırıklığıyla dönüyoruz" dedi.
ODAYI ADETA MÜZEYE ÇEVİRDİLER Hain darbe girişimi gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Sevda Güngör, en büyük hayalini gerçekleştirerek polis olmuştu.
Ancak görevdeki ilk yılını bile dolduramadan FETÖ'cü hainler tarafından şehit edildi. Sevda Güngör, memleketi Adana'nın Karaisalı ilçesinde toprağa verildi. Geçen 8 yıl içinde ailenin acısı bir an bile azalmadı.