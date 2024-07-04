15 Temmuz şehidi Sevda Güngör’ün ailesi konuştu: Kızıma bunu yapan hainler gün yüzü görmesin

Şehit olduğu Cuma günü öğle saatlerinde sesimi duymak için aramıştı. Yavruma, 'Seni çok özledik. Pazartesi, annenle yanına gelmeyi düşünüyoruz.' demiştim. Kısmet olmadı. Kızım sanki hala Ankara'da görev yapıyor gibi geliyor. Her 15 Temmuz yıl dönümde ümitle Ankara'ya gidiyoruz ancak hayal kırıklığıyla dönüyoruz" dedi.