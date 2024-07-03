Meteoroloji'den peş peşe uyarı! İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor | 4 ile sarı kodlu alarm...

Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ederken bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine bile çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Marmara'da İstanbul dahil birçok kent için sağanak yağış alarmı verildi. MGM'den yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." ifadeleri kullandı. Ayrıca 4 il için ise de sarı kodlu uyarı geldi. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de sağanak yağış etkisini gösterecek mi? Sarı kodla uyarılan 4 il hangileri? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...