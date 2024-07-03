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Meteoroloji'den peş peşe uyarı! İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor | 4 ile sarı kodlu alarm...

Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ederken bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine bile çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Marmara'da İstanbul dahil birçok kent için sağanak yağış alarmı verildi. MGM'den yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." ifadeleri kullandı. Ayrıca 4 il için ise de sarı kodlu uyarı geldi. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de sağanak yağış etkisini gösterecek mi? Sarı kodla uyarılan 4 il hangileri? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Giriş: 03.07.2024 23:52 Güncelleme: 04.07.2024 00:18
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Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor | 4 ile sarı kodlu alarm...

Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ederken bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine bile çıktı.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor | 4 ile sarı kodlu alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor | 4 ile sarı kodlu alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyindeki gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor | 4 ile sarı kodlu alarm...

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor | 4 ile sarı kodlu alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve İç Ege'nin güney kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri, (Rize ve Artvin hariç) Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.