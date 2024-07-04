Enkazdan çıkan aşk hikayesi! Depremzede ile itfaiyecinin aşkında mutlu son

Acı günlerin ardından mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık.