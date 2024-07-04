Enkazdan çıkan aşk hikayesi! Depremzede ile itfaiyecinin aşkında mutlu son
Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanı'nın enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünyaevine girdi. Ankara Âşık Veysel Nikâh Salonunda geçtiğimiz gün kıyılan nikahta ikilinin mutlulukları yüzlerinden okundu.
ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024
07:31
Güncelleme: 04.07.2024
07:31
Türkiye, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinde en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri peş peşe yaşadı.
O gün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem ve 9 saat sonraki Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem, 11 şehirde 62 ilçe ve 10 bin 190 köyde yıkıma yol açtı.
ENKAZ ALTINDA EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da depremin ardından Kahramanmaraş'ta görev alarak enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ankara İtfaiyesi ekipleri, yıkılan Müjde Apartmanı'nın enkazında Sinem Kaynak ve kardeşine ulaştı. Enkazın altında bulunan Sinem'e en büyük destek ise itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz'dan geldi. Sinem'in depremden kurtuluşu bir aşk hikayesine dönüştü.
DÜNYA EVİNE GİRDİLER Sinem Kaynak ile Cebrail Sarsılmaz aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Ankara Âşık Veysel Nikâh Salonunda geçtiğimiz gün kıyılan nikahta ikilinin mutlulukları yüzlerinden okundu.
Acı günlerin ardından mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık.