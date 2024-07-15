15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

15 Temmuz prangasını kıran Türkiye'nin ekonomideki başarı hikayesi! O günden bu yana neler yaşandı?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle Türkiye'yi karanlığa hapsetmek isteyen FETÖ'cü hainlerin püskürtülen girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Başkan Erdoğan liderliğinde Türk ekonomisi aradan geçen bunca zaman esnasında hangi başarıları elde etti? İşte 2016'dan bu yana yaşanan ekonomideki istikrar çizgisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 10:48 Güncelleme: 15.07.2024 11:38
  • 1
  • 19
15 Temmuz prangasını kıran Türkiye’nin ekonomideki başarı hikayesi! O günden bu yana neler yaşandı?
FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası piyasalar bir anda artan risk algısı sebebiyle zorlu bir döneme girmişti. Ülkede yaşanan olağanüstü durum sebebiyle artan riskler, ekonomik göstergeleri negatif yönde etkilemiş, bunun ilk emareleri de döviz kuru üzerinde görülmüştü.
  • 2
  • 19
15 Temmuz prangasını kıran Türkiye’nin ekonomideki başarı hikayesi! O günden bu yana neler yaşandı?
14 Temmuz 2016'da günü 2,8778'den kapatan dolar/TL, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminin basına yansıması sonucu yurt dışı piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 5,1'lik artışla 3,0250 seviyesine yükselmişti. Hain FETÖ darbe girişiminin büyük oranda bastırıldığı pazartesi günü, BIST 100 endeksi 15 Temmuz cuma günkü kapanışa göre günü yüzde 7,08 düşüşle 76.957,61 puandan günü tamamlamıştı.
  • 3
  • 19
15 Temmuz prangasını kıran Türkiye’nin ekonomideki başarı hikayesi! O günden bu yana neler yaşandı?
Haftanın devamında da düşüş eğilimini sürdüren endeks, haftayı yüzde 13,39'luk değer kaybıyla kapatmıştı. Haziranda 6 aylık bir yükseliş trendinin ardından 107,4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine inmişti. İhracat ve ithalat tarafı da darbe girişiminden olumsuz yönde etkilenmiş, ticari aktivitede önemli bir düşüş gözlemlenmişti.
  • 4
  • 19
15 Temmuz prangasını kıran Türkiye’nin ekonomideki başarı hikayesi! O günden bu yana neler yaşandı?
İhracat temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalmış, yavaşlayan tüketim harcamalarıyla birlikte ithalat da temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 düşmüştü. Yılın ilk 2 çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7'lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0,2 daralmıştı.
  • 5
  • 19
15 Temmuz prangasını kıran Türkiye’nin ekonomideki başarı hikayesi! O günden bu yana neler yaşandı?

KISA SÜREDE TOPARLANDI
15 Temmuz sonrası piyasalarda oluşan tedirginliğin asgari seviyeye indirilmesi için ekonomi yönetimi ve regülatörlerin aldığı birçok önlem sayesinde darbe girişiminin ekonomiye maliyeti minimuma indirilmeye çalışılmıştı. Hükümetin özellikle reel sektörü desteklemeye yönelik attığı adımlarla 2016'nın son çeyreğinde yüzde 4,2 büyüme kaydeden ekonomi, o yılı yüzde 3,2 büyüme oranıyla kapatmıştı. Alınan önlemler sayesinde ekonominin kısa sürede eski seviyelere ulaşılması sağlanırken, BIST 100 endeksinin darbe öncesi seviyelere yükselmesi 6 ay sürmüştü. Sonrasında bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 yükselen BIST 100 endeksi, Ocak 2018'de 120 bin seviyesini görmüştü.