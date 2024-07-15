15 Temmuz 2024, Pazartesi
15 Temmuz prangasını kıran Türkiye'nin ekonomideki başarı hikayesi! O günden bu yana neler yaşandı?
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle Türkiye'yi karanlığa hapsetmek isteyen FETÖ'cü hainlerin püskürtülen girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Başkan Erdoğan liderliğinde Türk ekonomisi aradan geçen bunca zaman esnasında hangi başarıları elde etti? İşte 2016'dan bu yana yaşanan ekonomideki istikrar çizgisi...
Giriş: 15.07.2024 10:48 Güncelleme: 15.07.2024 11:38
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