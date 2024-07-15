15 Temmuz 2024, Pazartesi
Simpsonlar yine bildi! Dikkat çeken suikast sahnesi: Donald Trump kehaneti sonrası şimdi de bu...
Pandemi, başkanlık seçimleri, depremler, savaşlar gibi birçok konuda adeta kehanette bulunan Simpsonlar, bu kez de eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini bildi. Trump'ın dün uğradığı saldırı sonrası ortaya çıkan Simpsonlar karesi gündemi salladı. Simpsonlar'ın Trump'ın uğradığı suikaste benzer bir bölümü yıllar önce yayınladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş: 15.07.2024 11:19 Güncelleme: 15.07.2024 11:19
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