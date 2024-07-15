15 Temmuz 2024, Pazartesi
IQ'su yüksek olanlar 7 saniyede görüyor! Resimdeki kırmızı kaşığı bulabilecek misiniz?
Resimdeki kırmızı kaşığı 7 saniyede bulanına IQ'su yüksek çıkıyor. Kaşığı bulma süreniz 7 saniyeyle sınırlı olacak. Hazırsanız başlayalım! Optik illüzyonlar, görsel algıyı aldatıcı görüntülerle test etmeye dayalıdır. İnsan beyninin nasıl çalıştığını anlamak ve beyin jimnastiği yapmanın bir yoludur. Görseli dikkatlice inceleyin ve kırmızı kaşığı bulmaya çalışın.
Giriş: 15.07.2024 09:35 Güncelleme: 15.07.2024 09:35
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