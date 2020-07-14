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Haberler Galeri ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimleri başladı. Dondurma çeşitleri, plaj ürünleri, bakım, temizlik ürünleri, züccaciye ürünleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK marketlerin çarşamba gününe damga vuracak sürprizler ise bayram ürünleri. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram çikolataları ve şekerleri indirimli fiyatıyla satışa çıkıyor. İşte ŞOK 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 18:06
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ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba günü satışa çıkacak ürünlerin listesi merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayrama özel ürünler çarşamba günü kampanyalarında yer alacak. Öte yandan züccaciye, tekstil, gıda ve bakım ürünleri de bu katalogda yer alan ürünler arasında. İşte ŞOK 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Namet Dana Fermente Sucuk

• 220 gr

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

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ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri

• 1350 ml

Pril Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 1405 ml

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ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Activia ShotAhududu-Hibiskus

• 80 ml

Golf Maraşım
• 500 ml
• Sade /Çikolatalı&Sade/Antep fıst.&Sade

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ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Sana Margarin

• 4x250 gr

SuperFreshMilföyHamuru

• 1 kg

Çaykur Organik Rize Çayı

• 500 gr