ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba günü satışa çıkacak ürünlerin listesi merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayrama özel ürünler çarşamba günü kampanyalarında yer alacak. Öte yandan züccaciye, tekstil, gıda ve bakım ürünleri de bu katalogda yer alan ürünler arasında. İşte ŞOK 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...