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ŞOK'tan bayrama özel ürünler! 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimleri başladı. Dondurma çeşitleri, plaj ürünleri, bakım, temizlik ürünleri, züccaciye ürünleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK marketlerin çarşamba gününe damga vuracak sürprizler ise bayram ürünleri. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram çikolataları ve şekerleri indirimli fiyatıyla satışa çıkıyor. İşte ŞOK 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 14.07.2020 17:56Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 18:06