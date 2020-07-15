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10 gündür musluktan bir damla su akmadı: Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kırsal Allıışık Mahallesi'nde, yaklaşık 10 gündür evlerin musluklarından su akmıyor. Vatandaşlar, araç ve traktörlerle yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çeşmeye giderek, bidonlarla evlerine su taşıyor. Mahalle halkından Erdal Engin, kendileri ve hayvanların susuz kaldığını belirterek, "Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 15.07.2020 09:27Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 09:28