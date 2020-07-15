10 gündür musluktan bir damla su akmadı: Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz

Her gün yetkililerle görüşüp, tankerle su takviyesi yapıp normale dönme çalışmamız var. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Yetkililerinde büyük çaba harcadıklarından eminim. Yetkililere güveniyorum. Bizim su hattımız yapacaklar ve tamamlayacaklardır. Herkesin derdini gidereceklerdir" dedi.