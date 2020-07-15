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10 gündür musluktan bir damla su akmadı: Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kırsal Allıışık Mahallesi'nde, yaklaşık 10 gündür evlerin musluklarından su akmıyor. Vatandaşlar, araç ve traktörlerle yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çeşmeye giderek, bidonlarla evlerine su taşıyor. Mahalle halkından Erdal Engin, kendileri ve hayvanların susuz kaldığını belirterek, "Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 09:28
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10 gündür musluktan bir damla su akmadı: Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz

Malkara'ya 15 kilometre mesafede bulunan kırsal Allışık Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür evlerin musluklarından su akmıyor. 200 nüfusun bulunduğu mahallede vatandaşlar, su ihtiyaçlarını 2 kilometre mesafedeki çeşmeden karşılıyor. Vatandaşlar araba ve traktörlere giderek yanlarında getirdikleri su bidonlarını çeşmeden doldurup, evlerine götürürken, yazın sıcak günlerinde susuz kalmalarına tepki gösterdi.

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10 gündür musluktan bir damla su akmadı: Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz

Allışık Mahallesi muhtarı Hikmet Sözbilir, başvurdukları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (TESKİ) arıza bildirdiğini belirterek, 10 gündür su kesintisi yaşadıklarını söyledi. Sözbilir, "TESKİ yetkilileriyle olsun, belediye başkamızla olsun konuşmamızda su hattında iki tane arıza olduğu belirtildi.

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10 gündür musluktan bir damla su akmadı: Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz

Her gün yetkililerle görüşüp, tankerle su takviyesi yapıp normale dönme çalışmamız var. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Yetkililerinde büyük çaba harcadıklarından eminim. Yetkililere güveniyorum. Bizim su hattımız yapacaklar ve tamamlayacaklardır. Herkesin derdini gidereceklerdir" dedi.

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10 gündür musluktan bir damla su akmadı: Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz

'SUSUZ KALDIK'

Mahalle halkından Selahattin Taşkın, 10 gündür susuz kaldıklarını belirterek, "Sular akmayınca insanlarda hayvanlarda susuz kalıyor. Bu belediye nerede? Oy zamanı gelince hepsi oy istiyor. Bu saatten sonra kimseye oy yok. Hepsi boşuna gidecek. Hayvanlarımız susuz. Hayvanlarımıza buradan su taşıyoruz.

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10 gündür musluktan bir damla su akmadı: Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz

Bizler içme sularımızı bu çeşmeden taşıyoruz. Tuvalete bile suyu buradan taşıyoruz. Bütün su ihtiyacımızı buradan taşıyoruz. 10 günden beri evde sular kesik. Belediye 2 tanker su getirip depoya bırakıyor ama su aşağıya inmeden borular dolmadan bitiyor. Suları açınca içinden su balçık gibi akıyor.