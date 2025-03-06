Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Celep, konuya ilişkin ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a açıklamalarda bulunan "Bir Kadir gecesinde camide bir sakalı şerif gördüm. Baktım ki orada Sakal-ı Şerifin bohçaları ve sandığı yıpranmıştı. Bu beni çok üzdü. Örnek veriyorum biz de kızlarımızın çeyizlerini en güzel şekilde hazırlarken. Peygamberimize ait böyle bir emanetin o şekilde olması beni inanın çok üzdü. Daha sonra hoca ve oradaki resmi görevlilerle görüşerek bu emanetin muhafazasını rica ettik. Önceden bununla alakalı çeşitli araştırmalarımız vardı. Çünkü mimar ve teknik alakalarla çok ilgili ve ilgiliyim. Benim özel ilgi alanım bu. Orada ilk çalışmanın startını 29 Mayıs 2008'de yaptık. O tarihten sonra arkası geldi. O anlarda bu anlara hamdolsun bu kadar emanetin restorasyonunu yapmak nasip oldu." dedi.