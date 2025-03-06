Yaşam

Mukaddes Emanetler'e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Türkiye, 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelişini sevinçle karşılarken bizler ahaber.com.tr olarak 1400 yıldır özenle saklanan kutsal emanetleri selam ve salavatlar eşliğinde ziyaret ettik. Bilgisayar Mühendisi olan Özer Celep, 17 yıldır İstanbul'da Peygamber efendimizin Mukaddes Emanetleri'nin bakımını ve restorasyonunu gönüllü yaparak yeni nesillere aktarıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Celep, "Bir Kadir Gecesi'nde camide bir Sakal-ı Şerif gördüm. Baktım ki orada Sakal-ı Şerifin bohçaları ve sandığı yıpranmıştı. Peygamberimize ait böyle bir emanetin o şekilde olması beni inanın çok üzdü. Daha sonra hoca ve oradaki resmi görevlilerle görüşerek bu emanetin muhafazasını rica ettik. Orada ilk çalışmanın startını 29 Mayıs 2008'de yaptık. O tarihten sonra arkası geldi." dedi. İşte Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şeriften Saç-ı Şerife, Ravza-i Şerifi'nin örtüsüne kadar o birçok kutsal emanet…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Sevgi Canpolat
Sevgi Canpolat
1400 yıllık

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki değerleri, adaleti, merhameti, sabrı, insanlara karşı hoşgörüsü ve Allah'a olan derin bağlılığı, Müslümanlar için her zaman rehber oldu. Peygamberimizin hayatı, insanlık için bir model olup, çağlar boyu insanlara doğru yolu gösteren bir ışık oldu.

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Bilgisayar Mühendisi olan Özer Celep, 17 yıldır İstanbul'da Peygamber efendimizin Mukaddes Emanetleri'nin bakımını ve restorasyonunu gönüllü yaparak yeni nesillere aktarıyor.

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Özer Celep, 17 yıl önce Kadir Gecesi'nde gittiği bir camideki Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerifi'nin muhafaza edildiği sandığın yıprandığını görünce hayatı değişti.

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Celep, o tarihten bu yana Peygamber Efendimiz'in Mukaddes Emanetleri nesilden nesle bugüne kadar aktarılarak gelenleri, gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmaya başladı. Celep, titizlikle kendisine getirilen emanetleri restore ediyor.

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Kutsal emaneti eski muhafazasından çıkaran Celep, bakımlarını ve temizliğini yaptıktan sonra bal mumunu değiştiriyor. Ardından da emanet yeni muhafaza içerisine yerleştirilerek gelecek nesillere ulaşması için hazırlıyor.

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Celep, konuya ilişkin ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a açıklamalarda bulunan "Bir Kadir gecesinde camide bir sakalı şerif gördüm. Baktım ki orada Sakal-ı Şerifin bohçaları ve sandığı yıpranmıştı. Bu beni çok üzdü. Örnek veriyorum biz de kızlarımızın çeyizlerini en güzel şekilde hazırlarken. Peygamberimize ait böyle bir emanetin o şekilde olması beni inanın çok üzdü. Daha sonra hoca ve oradaki resmi görevlilerle görüşerek bu emanetin muhafazasını rica ettik. Önceden bununla alakalı çeşitli araştırmalarımız vardı. Çünkü mimar ve teknik alakalarla çok ilgili ve ilgiliyim. Benim özel ilgi alanım bu. Orada ilk çalışmanın startını 29 Mayıs 2008'de yaptık. O tarihten sonra arkası geldi. O anlarda bu anlara hamdolsun bu kadar emanetin restorasyonunu yapmak nasip oldu." dedi.

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

KUTSAL EMANETLER ZİYARETE AÇIK MI?

Celep konuya ilişkin, "Burada bir ziyaret olayımız yok. Çünkü amacımızın dışında olan bir konu. Çünkü işimiz restorasyon. Bu sefer işimizi yapamayız. Ondan dolayı aslında bana çok kırılan insanlar oluyor. Belki kızan insanlar oluyor.

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Gönül koyanlar oluyor. Gerçekten gönül koymasınlar. Ben inanın o kadar çok istiyorum ki Mevlam bir gün nasip etsin. Benim aslında hayalim emanetlerin rahat rahat insanlara ulaşabilmesidir. Sadece iki şartla bir abdest, ikincisi ise tesettür şartıyla. İnsanlar istedikleri zaman 24 saat içeriye girip ziyaret edebilecekleri bayanların ayrı erkekten ayrı aslında ziyaret edebilecekleri bir yer Mevla'm nasip etsin." şeklinde konuştu.

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yattığı hurma ağacının lifinden olan yatağa, ayak izlerine, Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifi'nden, Ravza-i Şerifi'nin örtüsü olan o emanetler...

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

İşte 1400 yıldır özenle saklanan o kutsal emanetler...

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

İşte 1400 yıldır özenle saklanan o kutsal emanetler...

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

İşte 1400 yıldır özenle saklanan o kutsal emanetler...

Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

İşte 1400 yıldır özenle saklanan o kutsal emanetler...