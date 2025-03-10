İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışıyordu...
Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezinde çalışırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden 39 yaşındaki G.D.'nin ölümünün ardından sır gerçekler ortaya çıktı. Kadının ölmeden sadece bir gün önce sevgilisinden şikayetçi olduğu ve "Sebep olan Ali'dir. Can güvenliğin yok." şeklinde mektup bıraktığı öğrenildi. Gelişmelerin ardından "intihar" soruşturması, "intihara yönlendirme"ye evrildi.
5 Ekim 2024'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son veren 39 yaşındaki G.D. isimli kadının intiharının ardından şok detaylar ortaya çıktı. Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalıştığı sırada intihar eden genç kadının köprüye geldiği aracında yapılan incelemede, savcılığa verilmiş olan bir şikayet dilekçesi, yazışmaların yer aldığı çok sayıda delil ve bir de intihar mektubu bulundu.
SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ Araçta bulunan belgelerde, intiharından sorumlu tuttuğu bir kişinin de adı vardı. Soruşturma belgelerin bulunması sonrası "intihar"dan "intihara yönlendirme"ye doğru evrildi.
Sabah'ın haberine göre soruşturmayı sürdüren savcı Ahmet Yiğit, G.D.'nin telefonu ve e-posta adresinde incelemelerde bulundu. İntihar eden kadının daha önce yaptığı şikayetleri araştırdı ve konuyla ilgili tanıkları dinledi. Soruşturma derinleştikçe, kadının 2 gün önce de aynı noktadan intihar etmeye teşebbüs ettiği ancak polislerin ikna çabalarının ardından vazgeçtiği öğrenildi.
İNTİHARDAN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ G.D.'nin intiharından önce şikayetçi olduğu ve Ali Çelikel isimli sevgilisinin adını verdiği öğrenildi. Çelikel ile TikTok üzerinden tanıştığını yazan G.D., dilekçesinde Konya'da yaşadığını belirttiği adamın evli olduğunu da söyledi.
BÜYÜ DETAYI Çelikel'in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu, adamın büyü yaptığını ve doğa üstü güçleri olduğunu iddia eden kadın "Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" diyerek ölmeden bir gün önce savcılığa başvurdu.