Yaşam

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezinde çalışırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden 39 yaşındaki G.D.'nin ölümünün ardından sır gerçekler ortaya çıktı. Kadının ölmeden sadece bir gün önce sevgilisinden şikayetçi olduğu ve "Sebep olan Ali'dir. Can güvenliğin yok." şeklinde mektup bıraktığı öğrenildi. Gelişmelerin ardından "intihar" soruşturması, "intihara yönlendirme"ye evrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

5 Ekim 2024'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son veren 39 yaşındaki G.D. isimli kadının intiharının ardından şok detaylar ortaya çıktı. Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalıştığı sırada intihar eden genç kadının köprüye geldiği aracında yapılan incelemede, savcılığa verilmiş olan bir şikayet dilekçesi, yazışmaların yer aldığı çok sayıda delil ve bir de intihar mektubu bulundu.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ
Araçta bulunan belgelerde, intiharından sorumlu tuttuğu bir kişinin de adı vardı. Soruşturma belgelerin bulunması sonrası "intihar"dan "intihara yönlendirme"ye doğru evrildi.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

Sabah'ın haberine göre soruşturmayı sürdüren savcı Ahmet Yiğit, G.D.'nin telefonu ve e-posta adresinde incelemelerde bulundu. İntihar eden kadının daha önce yaptığı şikayetleri araştırdı ve konuyla ilgili tanıkları dinledi. Soruşturma derinleştikçe, kadının 2 gün önce de aynı noktadan intihar etmeye teşebbüs ettiği ancak polislerin ikna çabalarının ardından vazgeçtiği öğrenildi.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

İNTİHARDAN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
G.D.'nin intiharından önce şikayetçi olduğu ve Ali Çelikel isimli sevgilisinin adını verdiği öğrenildi. Çelikel ile TikTok üzerinden tanıştığını yazan G.D., dilekçesinde Konya'da yaşadığını belirttiği adamın evli olduğunu da söyledi.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

BÜYÜ DETAYI
Çelikel'in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu, adamın büyü yaptığını ve doğa üstü güçleri olduğunu iddia eden kadın "Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" diyerek ölmeden bir gün önce savcılığa başvurdu.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

İŞTE O MEKTUP: YAŞAMAK İSTEMİYORUM, DAYANAMIYORUM
Araçta bulunan intihar mektubunda çok korktuğunu dile getiren kadın, "Beni bu duruma düşüren Ali Çelikel büyük tehlikeli. Beni kendine bağladı, aynı eve girme planları yaptı. Sonra oyalamaya başladı. Tehditler edip, geceleri beni korkutarak paramı aldı. Konya'ya yanına gittim, silah çıkardı. Zor çıktım, beni öldürecekti. Hep bir oyun içindeymişim. Bana ne kötülük varsa yapacağını söyledi. Artık yaşamak istemiyorum. Hep uğraşacak. Ben artık dayanamıyorum" yazdı.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

POLONYALI RESSAMLA KORKUTMUŞ
G.D.'nin erkek arkadaşıyla birbirine attıkları maillerde de korkunç detaylar yer aldı. Genç kadın garip şeyler gördüğünü bahsettiğinde Ali Çelikel, "senin gördüğün yaratık buna mı benziyordu" yazarak korkutucu fotoğraflar atarak sevgilisinin korkusunu daha da körükledi. Ancak attığı fotoğraf, 'kabusları resmeden sanatçı' olarak bilinen Polonyalı Zdzislaw Beksinski'nin gördüğü rüyaları kendine has tarzı ile resmettiği bir çizimin görseliydi.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

"BÜYÜCÜ WHATSAPP GRUBU VARMIŞ"
Talihsiz kadın erkek arkadaşıyla yaşadığı durumu arkadaşlarına da mesajlarıyla anlattı. Telefonunda, "Ben varken kimse sana zarar veremez, dediklerimi yap diyor. Ali çok tehlikeli. İş yerinde büyücü WhatsApp grubu varmış. Beni 20 yıldır takip ettiğini söyledi. Çeteye düştüm, kurtulamıyorum. Artık bu durumda yaşamam mümkün değil, çok yoruldum, rahat vermezler" dedi.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

"DUA YAZIP VERDİM"
Savcılık tüm bu delillerden hareketle şüpheli adamı Konya'dan İstanbul'a getirdi. İfadesi alınan şüpheli ilişkilerinin 1,5 yıl sürdüğünü, İstanbul'a geldiğinde G.K.'nin kendisini gezdirdiğini, otel parasını ödediğini belirtti. Borcu olduğu için G.K.'nin 50 gram altın bozdurup kendisine yüz bin lira para transfer ettiğini de söyleyen Ali Çelikel büyü iddialarına ilişkin de konuştu. "Kendisi sıkıntıları için hocaya gideceğini söyledi. Ben de Arapça biliyordum. Dua yazıp kendisine verdim" dedi, suçlamaları kabul etmedi.

İntiharın ardından büyü ve mobbing çıktı! Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışıyordu...

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Savcılık genç kadının mektubunda, intiharına sebebiyet veren kişinin Ali Çelikel olduğunu, şüphelinin de suç işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu belirterek, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanmasını talep etti. Hakimlik tutuklanmasına hükmetti.