14 Mayıs öncesi sosyal medyada beğeni rekoru kıran video: Oy vermeye giderken bunları da düşün

Allah gecinden versin birimiz ölmüş olsun... Mahşer günü 15 temmuz şehitlerinden Halil Kantarcı ile Ömer Halisdemir bizi karşılasa... 'Kardeş hele gel bakalım, bizden sonra ne oldu?' dese, "Ya hiç sorma sizden sonra çok şey oldu.

Ne oldu?', 'Reis ölümüne dedi, sokaklara döküldük vatanı milleti bu şerefsizlere bırakmadık.