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14 Mayıs öncesi sosyal medyada beğeni rekoru kıran video: Oy vermeye giderken bunları da düşün

Türkiye tarihinin en önemli seçimine gidiyor. Yarın on milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Seçime saatler kala sosyal medyada dolaşan bir video ise adeta izlenme ve paylaşım rekoru kırdı. 7'li koalisyon masası tarafından yapılan ucuz "patates soğan" siyasetini bir vatandaş "oy vermeye giderken bunları da düşünmek lazım" diyerek eleştirdi.

Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:53
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14 Mayıs öncesi sosyal medyada beğeni rekoru kıran video: Oy vermeye giderken bunları da düşün

Allah gecinden versin birimiz ölmüş olsun... Mahşer günü 15 temmuz şehitlerinden Halil Kantarcı ile Ömer Halisdemir bizi karşılasa... 'Kardeş hele gel bakalım, bizden sonra ne oldu?' dese, "Ya hiç sorma sizden sonra çok şey oldu.
Ne oldu?', 'Reis ölümüne dedi, sokaklara döküldük vatanı milleti bu şerefsizlere bırakmadık.

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14 Mayıs öncesi sosyal medyada beğeni rekoru kıran video: Oy vermeye giderken bunları da düşün

'Ee Başka?', "Ümmetin 30 yıllık bir namus davası vardı Karabağ, Reis oraya da el attı. Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu…"

'Başka?', "Bir taraftan ordumuz Akdeniz'i hallaç pamuğu gibi atıyor."

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14 Mayıs öncesi sosyal medyada beğeni rekoru kıran video: Oy vermeye giderken bunları da düşün

'Başka', "Ordumuz bir taraftan Kuzey Irak'ta bir taraftan Kuzey Suriye'de diğer taraftan dedelerimizin kan döktüğü her karış toprağı dava etmeye başladık. Bir taraftan da Libya üzerinden Afrika'ya tekrar geldik."

'Başka?', "Bir taraftan Karadeniz'de gaz, Güneydoğu'da petrol bulundu."

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14 Mayıs öncesi sosyal medyada beğeni rekoru kıran video: Oy vermeye giderken bunları da düşün

'Başka', "Ya Halil seninle Beyazıt Camii'si önünde slogan atıyorduk ya 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın…' Reis Ayasofya'yı da açtı."

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14 Mayıs öncesi sosyal medyada beğeni rekoru kıran video: Oy vermeye giderken bunları da düşün

'Başka', "Başka bir şey daha oldu da…" 'Yahu ne oldu?', "Patates 15 lira olunca, biz reise oy vermeyi bıraktık bir de soğan 20 lira olunca AK Parti'nin peşinden gitmeyi bıraktık" dersek; Halil Kantarcı ile Ömer Halisdemir bize ne der acaba?