1, 2, 3 ve süre başladı! 3 Hindistan cevizini bulan zekasını kanıtlar! IQ testini insanların sadece %2'si 10 saniyenin altında çözebilir!

Ayıların içinde saklı 3 hindistan cevizini bulmak isteyenlerin şahin gibi gözlerinin olması gerekiyor. Optik illüzyon testinde başarılı olman için 10 saniyen var. Optik illüzyon testleri hem arkadaşlarında keyifli bir yarış için hem de kendini test etmen için fırsat sunuyor. Ve 3, 2, 1 süren başladı...