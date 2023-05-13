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Haberler Galeri 1, 2, 3 ve süre başladı! 3 Hindistan cevizini bulan zekasını kanıtlar! IQ testini insanların sadece %2'si 10 saniyenin altında çözebilir!

1, 2, 3 ve süre başladı! 3 Hindistan cevizini bulan zekasını kanıtlar! IQ testini insanların sadece %2'si 10 saniyenin altında çözebilir!

Ayıların içinde saklı 3 hindistan cevizini bulmak isteyenlerin şahin gibi gözlerinin olması gerekiyor. Optik illüzyon testinde başarılı olman için 10 saniyen var. Optik illüzyon testleri hem arkadaşlarında keyifli bir yarış için hem de kendini test etmen için fırsat sunuyor. Ve 3, 2, 1 süren başladı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:08
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1, 2, 3 ve süre başladı! 3 Hindistan cevizini bulan zekasını kanıtlar! IQ testini insanların sadece %2’si 10 saniyenin altında çözebilir!

IQ testlerine ilgi son zamanlarda daha da yoğunlaştı. Bu testlerin içerisinde özellikle optik illüzyonlar daha çok araştırılıyor. Aslında minik bir algılama ve gerçeklik arasındaki bu kopukluk sebebiyle görsel yanılsamalar yaşayabiliriz. Gözümüzün önündeki nesneleri fark edemiyoruz. İşte sizin için hazırladığımız arkadaşlarınıza meydan okumanızı sağlayacak IQ testi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1, 2, 3 ve süre başladı! Bu bulmacada hindistan cevizini bulanlar zekasını kanıtlar! IQ testini insanların sadece %2’si 10 saniyenin altında çözebilir!

Optik illüzyon resminde, küresel mücadeleyi kazanmak için 32 saniye içinde 3 hindistan cevizini işaretleyin. Başarılı olursanız, dünya nüfusunun ilk %1'i arasında olacaksınız.

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1, 2, 3 ve süre başladı! Bu bulmacada hindistan cevizini bulanlar zekasını kanıtlar! IQ testini insanların sadece %2’si 10 saniyenin altında çözebilir!

Buradaki optik illüzyon resmine bir göz atın ve aşağıdaki resimde gizli hindistan cevizlerini bulun. Bunu yapmak için sadece 32 saniyeniz var.

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1, 2, 3 ve süre başladı! Bu bulmacada hindistan cevizini bulanlar zekasını kanıtlar! IQ testini insanların sadece %2’si 10 saniyenin altında çözebilir!

Şimdi hindistancevizi bulmaya çalışın. Sadece 32 saniyen var. Hindistan cevizini buldun mu?

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1, 2, 3 ve süre başladı! Bu bulmacada hindistan cevizini bulanlar zekasını kanıtlar! IQ testini insanların sadece %2’si 10 saniyenin altında çözebilir!

İPUCU

*Hindistan cevizinin kulakları yoktur.

*Hindistan cevizini resmin sağ tarafında aramanızı öneririz. Sağdakiler fotoğrafın üst ve alt bölgelerine, soldakiler ise orta bölgeye sıkışmış durumda.

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