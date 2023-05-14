Kastamonu’da film gibi olay: Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı 13 asayiş, 4 komando asayiş, 3 dron, JAK timleri, arama ve kurtarma köpeği, 1 "cayrokopter" ile AFAD, UMKE ekipleri ile 14 gün boyunca yapılan çalışmalarda Alıcı'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı.