14 Mayıs 2023, Pazar
Kastamonu'da film gibi olay: Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Ilgarini Mağarası'nı gezmek için geldiği milli parkta kaybolan Hüseyin Alıcı isimli bir kişi, 14 gün boyunca küçük bir mağarada geceyi geçirip, ormanda bulduğu otları yiyerek hayatta kaldı. Ulaştığı köydeki bir eve sığınarak kurtulan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 14.05.2023 01:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 01:45
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