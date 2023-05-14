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Kastamonu'da film gibi olay: Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Ilgarini Mağarası'nı gezmek için geldiği milli parkta kaybolan Hüseyin Alıcı isimli bir kişi, 14 gün boyunca küçük bir mağarada geceyi geçirip, ormanda bulduğu otları yiyerek hayatta kaldı. Ulaştığı köydeki bir eve sığınarak kurtulan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 14.05.2023 01:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 01:45
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Kastamonu’da film gibi olay: Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı

İstanbul'dan Kastamonu'ya gezmeye giden yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmek istedi.

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Kastamonu’da film gibi olay: Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı

Ziyaret sırasında gurupta yer alan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı, kayboldu.

Kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Alıcı'yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Kastamonu’da film gibi olay: Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı 13 asayiş, 4 komando asayiş, 3 dron, JAK timleri, arama ve kurtarma köpeği, 1 "cayrokopter" ile AFAD, UMKE ekipleri ile 14 gün boyunca yapılan çalışmalarda Alıcı'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı.

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Kastamonu’da film gibi olay: Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı

14 GÜN HAYATTA KALDI! BULDUĞU KÖYE SIĞINARAK KURTULDU

Arama çalışmaların 14'üncü gününde, Hüseyin Alıcı, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Oruç Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın evine ulaştı.

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Kastamonu’da film gibi olay: Kaybolduğu ormanda 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı

Yardım isteyen Alıcı'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.