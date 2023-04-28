28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!

14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!

Kayıp kıta Mu efsanevi Atlantis gibi çokça ilgi çeken konuların başında yer alıyor. Özellikle tarihçilerin ilgisine çeken Mu kıtası tezi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Çeşitli kültürlerde ortaya çıkan ortak sembol, mimari ve anlatıları açıklamak için 19. yüzyılda ortaya atılan bir iddia olan kayıp kıta Mu'da iddiaya göre çok gelişmiş bir medeniyet yaşamaktaydı. Peki kayıp kıta MU'ya ne oldu? Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 21:21
  • 1
  • 16
14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!

Kayıp kıta Mu'ya ne oldu sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Hakkında birçok iddia ve tez bulunan kayıp kıta Mu, iddialara göre oldukça gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yapıyordu. 14 bin yıl öncesine dayanan bu kıta hakkındaki araştırmalar tarih meraklılarını heyecanlandırıyor. İşte kayıp kıta Mu ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!

KAYIP KITA MU EFSANESİ

Birçok büyük medeniyetin kaynağı olarak iddia edilen Mu kıtası efsanesi zaman zaman karşımıza çıkar. Efsaneye göre Mu, kimine göre Atlantik kimine göreyse Pasifik okyanusunda batan bir kıtadır. Ve büyük medeniyetler buradan kurtulanlar tarafından kurulmuştur. Ama bu iddialar arkeolojik, genetik ve jeolojik verilerle çelişmektedir.

  • 3
  • 16
14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!

MU KITASI

Mu kıtası tezi, çeşitli kültürlerde ortaya çıkan ortak sembol, mimari ve anlatıları açıklamak için 19. yüzyılda ortaya atılan bir iddiadır.

  • 4
  • 16
14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!

Mu kıtası tezinin amacı, çok farklı gözüken medeniyetler arasındaki bu tarz benzerlikleri açıklamak işte.

  • 5
  • 16
14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!

Mu kıtası fikrini ilk ortaya atan kişi Amerikalı fotoğrafçı ve amatör arkeolog Augustus Le Plongeon'dur.