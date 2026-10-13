İstanbul ise Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca yönetim merkezi olmuştu. Ancak işgal yıllarında yaşanan gelişmeler ve dönemin güvenlik koşulları, yeni devletin başkent tercihini etkiledi. Ankara'nın seçilmesi, İstanbul'un tarihi önemini ortadan kaldıran bir karar değil, yeni devletin yönetim merkezini belirleyen siyasi bir adımdı.

Ankara'nın Anadolu'nun iç kesimlerinde bulunması ve ulaşım imkanları, şehrin mücadele merkezi olarak öne çıkmasına katkı sağladı. Milli Mücadele'nin siyasi ve askeri kararları büyük ölçüde buradan yürütüldü.

Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmesi, şehrin tarihindeki dönüm noktalarından biri oldu. Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya ulaşan Mustafa Kemal Paşa, bağımsızlık mücadelesine ilişkin çalışmalarını burada sürdürdü.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da açılmasıyla şehrin önemi daha da arttı. Milli egemenlik esasına dayanan yeni yönetimin merkezi Ankara olurken Kurtuluş Savaşı da buradan yönetildi. Bu süreç, Ankara'nın başkentliğe uzanan yolunu hazırladı. 13 Ekim 1923'te alınan kararla şehir, yıllardır sürdürdüğü fiili yönetim merkezi görevini resmi statüye taşıdı.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da açılmasıyla şehrin önemi daha da arttı. Milli egemenlik esasına dayanan yeni yönetimin merkezi Ankara olurken Kurtuluş Savaşı da buradan yönetildi. Bu süreç, Ankara'nın başkentliğe uzanan yolunu hazırladı. 13 Ekim 1923'te alınan kararla şehir, yıllardır sürdürdüğü fiili yönetim merkezi görevini resmi statüye taşıdı.

1923 yılında başkent ilan edilen Ankara, Cumhuriyet döneminde büyük bir dönüşüm geçirdi. Kamu kurumlarının, diplomatik temsilciliklerin, eğitim kuruluşlarının ve yeni yerleşim alanlarının şehirde gelişmesiyle Ankara giderek büyüdü.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni kamu binaları, yollar ve meydanlar inşa edildi. Şehrin planlı bir başkent olarak gelişmesi için çalışmalar yürütüldü. Ulus ve çevresi, dönemin siyasi ve toplumsal yaşamında önemli bir merkez haline geldi.

Birinci ve İkinci TBMM binaları da Ankara'nın yakın tarihindeki rolünü gösteren önemli yapılar arasında yer aldı. Bu yapılar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını günümüze taşıyan tarihi mekanlar olarak önemini koruyor.