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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara, 13 Ekim 1923'te alınan kararla Türkiye'nin başkenti oldu. Milli Mücadele'nin yönetildiği şehir, Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce resmi statü kazandı. Peki Ankara neden seçildi, İstanbul yerine başkent olmasında hangi gelişmeler etkili oldu?

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 1

Bilal N. Şimşir'in "Ankara'nın Başkent Oluşu" adlı yazısına göre Ankara, 13 Ekim 1923'te resmen başkent oldu. Milli Mücadele yıllarında yeni Türk devletinin yönetim merkezi haline gelen şehir, bu kararla siyasi ve idari açıdan yeni bir döneme girdi. Malatya Milletvekili İsmet Paşa ve 14 milletvekilinin Meclis'e sunduğu teklifin kabul edilmesiyle Ankara'nın başkentliği resmiyet kazandı. Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce alınan bu karar, Türkiye'nin kuruluş sürecindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 2

13 EKİM NE GÜNÜ?

13 Ekim, Ankara'nın Türkiye'nin başkenti ilan edildiği tarih olarak biliniyor. 1923 yılında alınan kararla Ankara, yeni Türk devletinin resmi yönetim merkezi oldu. 13 Ekim 2026 itibarıyla bu tarihi kararın üzerinden 103 yıl geçti.

Ankara'nın başkent olması, yalnızca yönetim merkezinin değişmesi anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Milli Mücadele döneminde Anadolu'da şekillenen yeni yönetim anlayışının da önemli bir göstergesiydi.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 3

ANKARA NASIL BAŞKENT OLDU?

Ankara'nın başkent olmasına giden süreç, Milli Mücadele yıllarına uzanıyor. Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti üyelerinin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmesiyle şehir, bağımsızlık mücadelesinin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Ankara'da açılması bu sürecin en önemli aşamalarından biri oldu. Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ve yeni devletin temellerinin atıldığı Ankara, zamanla ülkenin fiili yönetim merkezi konumuna geldi.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 4

Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından başkentin neresi olacağı konusu da gündeme geldi. Ankara'nın Milli Mücadele'de üstlendiği rol, coğrafi konumu ve güvenlik açısından taşıdığı özellikler, başkent tercihini etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Malatya Milletvekili İsmet Paşa ve 14 milletvekili, 9 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent olması için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif, 13 Ekim 1923'te Meclis'te kabul edildi. Böylece Ankara'nın başkentliği hukuki olarak kesinleşti.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 5

İSTANBUL YERİNE NEDEN ANKARA TERCİH EDİLDİ?

Ankara'nın başkent seçilmesinde coğrafi konumu, güvenlik koşulları ve Milli Mücadele dönemindeki siyasi rolü etkili oldu. Anadolu'nun iç kesimlerinde bulunan şehir, yeni devletin yönetimi açısından önemli avantajlar sunuyordu.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 6

Başkent tercihinin arkasında öne çıkan nedenler şöyle sıralanabilir:

  • Coğrafi konum: Ankara'nın Anadolu'nun iç kesimlerinde bulunması, ülkenin farklı bölgeleriyle bağlantı kurulması açısından önemliydi.
  • Güvenlik: Milli Mücadele yıllarındaki siyasi ve askeri koşullar, yönetim merkezinin işgal tehdidinden uzak bir bölgede bulunmasını öne çıkardı.
  • Milli Mücadele'deki rolü: Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi ve TBMM'nin burada açılması, şehri fiilen yönetim merkezi haline getirmişti.
  • Ulaşım ve haberleşme: Ankara'nın demir yolu bağlantısı ve Anadolu içindeki konumu, askeri ve idari çalışmaların yürütülmesine katkı sağladı.
  • Yeni devletin yapılanması: Başkentin Ankara olmasıyla yönetim merkezi, Milli Mücadele'nin yürütüldüğü Anadolu'ya taşınmış oldu.

İstanbul ise Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca yönetim merkezi olmuştu. Ancak işgal yıllarında yaşanan gelişmeler ve dönemin güvenlik koşulları, yeni devletin başkent tercihini etkiledi. Ankara'nın seçilmesi, İstanbul'un tarihi önemini ortadan kaldıran bir karar değil, yeni devletin yönetim merkezini belirleyen siyasi bir adımdı.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 7

23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da açılmasıyla şehrin önemi daha da arttı. Milli egemenlik esasına dayanan yeni yönetimin merkezi Ankara olurken Kurtuluş Savaşı da buradan yönetildi. Bu süreç, Ankara'nın başkentliğe uzanan yolunu hazırladı. 13 Ekim 1923'te alınan kararla şehir, yıllardır sürdürdüğü fiili yönetim merkezi görevini resmi statüye taşıdı.

Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmesi, şehrin tarihindeki dönüm noktalarından biri oldu. Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya ulaşan Mustafa Kemal Paşa, bağımsızlık mücadelesine ilişkin çalışmalarını burada sürdürdü.

Ankara'nın Anadolu'nun iç kesimlerinde bulunması ve ulaşım imkanları, şehrin mücadele merkezi olarak öne çıkmasına katkı sağladı. Milli Mücadele'nin siyasi ve askeri kararları büyük ölçüde buradan yürütüldü.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 8

23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da açılmasıyla şehrin önemi daha da arttı. Milli egemenlik esasına dayanan yeni yönetimin merkezi Ankara olurken Kurtuluş Savaşı da buradan yönetildi. Bu süreç, Ankara'nın başkentliğe uzanan yolunu hazırladı. 13 Ekim 1923'te alınan kararla şehir, yıllardır sürdürdüğü fiili yönetim merkezi görevini resmi statüye taşıdı.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 9

ANKARA BAŞKENT OLDUKTAN SONRA NASIL DEĞİŞTİ?

1923 yılında başkent ilan edilen Ankara, Cumhuriyet döneminde büyük bir dönüşüm geçirdi. Kamu kurumlarının, diplomatik temsilciliklerin, eğitim kuruluşlarının ve yeni yerleşim alanlarının şehirde gelişmesiyle Ankara giderek büyüdü.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 10

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni kamu binaları, yollar ve meydanlar inşa edildi. Şehrin planlı bir başkent olarak gelişmesi için çalışmalar yürütüldü. Ulus ve çevresi, dönemin siyasi ve toplumsal yaşamında önemli bir merkez haline geldi.

Birinci ve İkinci TBMM binaları da Ankara'nın yakın tarihindeki rolünü gösteren önemli yapılar arasında yer aldı. Bu yapılar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını günümüze taşıyan tarihi mekanlar olarak önemini koruyor.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi? 11

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMA SÜRECİ: TARİHLERLE 103 YILLIK YOLCULUK

Ankara'nın başkent oluşu, tek bir günde ortaya çıkan bir gelişme değildi. Şehrin Milli Mücadele'nin merkezi haline gelmesiyle başlayan süreç, TBMM'nin açılması ve ardından alınan başkent kararıyla tamamlandı.

Tarih
Yaşanan gelişme
27 Aralık 1919
Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti Ankara'ya geldi.
23 Nisan 1920
TBMM Ankara'da açıldı.
24 Temmuz 1923
Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
9 Ekim 1923
Ankara'nın başkent olması için Meclis'e kanun teklifi sunuldu.
13 Ekim 1923
Ankara, TBMM kararıyla başkent ilan edildi.
29 Ekim 1923
Cumhuriyet ilan edildi.
20 Nisan 1924
Yeni Anayasa'da Ankara'nın başkent olduğu belirtildi.
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