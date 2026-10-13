Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı! İstanbul yerine neden Ankara tercih edildi?
Ankara, 13 Ekim 1923'te alınan kararla Türkiye'nin başkenti oldu. Milli Mücadele'nin yönetildiği şehir, Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce resmi statü kazandı. Peki Ankara neden seçildi, İstanbul yerine başkent olmasında hangi gelişmeler etkili oldu?
Bilal N. Şimşir'in "Ankara'nın Başkent Oluşu" adlı yazısına göre Ankara, 13 Ekim 1923'te resmen başkent oldu. Milli Mücadele yıllarında yeni Türk devletinin yönetim merkezi haline gelen şehir, bu kararla siyasi ve idari açıdan yeni bir döneme girdi. Malatya Milletvekili İsmet Paşa ve 14 milletvekilinin Meclis'e sunduğu teklifin kabul edilmesiyle Ankara'nın başkentliği resmiyet kazandı. Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce alınan bu karar, Türkiye'nin kuruluş sürecindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.
13 EKİM NE GÜNÜ?
13 Ekim, Ankara'nın Türkiye'nin başkenti ilan edildiği tarih olarak biliniyor. 1923 yılında alınan kararla Ankara, yeni Türk devletinin resmi yönetim merkezi oldu. 13 Ekim 2026 itibarıyla bu tarihi kararın üzerinden 103 yıl geçti.
Ankara'nın başkent olması, yalnızca yönetim merkezinin değişmesi anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Milli Mücadele döneminde Anadolu'da şekillenen yeni yönetim anlayışının da önemli bir göstergesiydi.
ANKARA NASIL BAŞKENT OLDU?
Ankara'nın başkent olmasına giden süreç, Milli Mücadele yıllarına uzanıyor. Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti üyelerinin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmesiyle şehir, bağımsızlık mücadelesinin önemli merkezlerinden biri haline geldi.
23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Ankara'da açılması bu sürecin en önemli aşamalarından biri oldu. Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ve yeni devletin temellerinin atıldığı Ankara, zamanla ülkenin fiili yönetim merkezi konumuna geldi.
Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından başkentin neresi olacağı konusu da gündeme geldi. Ankara'nın Milli Mücadele'de üstlendiği rol, coğrafi konumu ve güvenlik açısından taşıdığı özellikler, başkent tercihini etkileyen unsurlar arasında yer aldı.
Malatya Milletvekili İsmet Paşa ve 14 milletvekili, 9 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent olması için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif, 13 Ekim 1923'te Meclis'te kabul edildi. Böylece Ankara'nın başkentliği hukuki olarak kesinleşti.
İSTANBUL YERİNE NEDEN ANKARA TERCİH EDİLDİ?
Ankara'nın başkent seçilmesinde coğrafi konumu, güvenlik koşulları ve Milli Mücadele dönemindeki siyasi rolü etkili oldu. Anadolu'nun iç kesimlerinde bulunan şehir, yeni devletin yönetimi açısından önemli avantajlar sunuyordu.