DEHŞET ANLARINI ANLATTI: "ÖLDÜRECEKLER DİYE ÇOK KORKTUM"

Emniyette ifadesi alınan iş insanı, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin kendisine yaşattıklarını anlattı. Yaşadığı korku dolu saatleri anlatan Adem D., şu ifadeleri kullandı:

"Evden çıktıktan kısa bir süre sonra önümü bir otomobil kesti. Polis kimliği göstererek beni zorla otomobilimden indirip kendi araçlarına bindirdiler. Yol boyunca beni darbedip 2 milyon dolar para vermezsem öldüreceklerini söylüyorlardı. Hesaplarımda bulunan 38 bin dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardılar. Daha sonra 10 bin dolar para daha aldılar. Kolumdaki 7,5 milyon lira değerindeki saatimi gasbettiler. Daha sonra beni götürdükleri depo benzeri bir yerde onların elinden kurtulup kaçtım. Beni öldürecekler diye çok korktum."