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İstanbul'da sahte polis kumpası! İranlı iş insanını GPS ile takip edip kaçırdılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Maslak'ta kendilerini polis olarak tanıtan fidyeciler, İranlı iş insanı Adem D.'yi kaçırarak 7,5 milyon liralık saatini gasbetti ve 48 bin dolarlık kripto parasını zorla aldı. Serbest bırakılması için 2 milyon dolar fidye isteyen şüphelilerin elinden kaçan iş insanı, bekçilere sığındı. Operasyonla 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da sahte polis kumpası! İranlı iş insanını GPS ile takip edip kaçırdılar 1

YEMEK ALMAK İÇİN ÇIKTI, KORKUNÇ PUSUYA DÜŞTÜ

Maslak'taki lüks konutundan 4 Ekim'de yemek almak için ayrılan iş insanı Adem D.'den bir daha haber alınamadı. Eşinin uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine polise ihbarda bulunmasıyla emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İstanbul'da sahte polis kumpası! İranlı iş insanını GPS ile takip edip kaçırdılar 2

ELLERİ BAĞLI HALDE BEKÇİLERE SIĞINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kayıp iş insanının izini sürerken, Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Elleri bağlı hâlde sokakta devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin yanına ulaşmayı başaran Adem D., "Beni kaçırdılar. Ellerinden zor kurtuldum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sahte polis kumpası! İranlı iş insanını GPS ile takip edip kaçırdılar 3

DEHŞET ANLARINI ANLATTI: "ÖLDÜRECEKLER DİYE ÇOK KORKTUM"

Emniyette ifadesi alınan iş insanı, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin kendisine yaşattıklarını anlattı. Yaşadığı korku dolu saatleri anlatan Adem D., şu ifadeleri kullandı:

"Evden çıktıktan kısa bir süre sonra önümü bir otomobil kesti. Polis kimliği göstererek beni zorla otomobilimden indirip kendi araçlarına bindirdiler. Yol boyunca beni darbedip 2 milyon dolar para vermezsem öldüreceklerini söylüyorlardı. Hesaplarımda bulunan 38 bin dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardılar. Daha sonra 10 bin dolar para daha aldılar. Kolumdaki 7,5 milyon lira değerindeki saatimi gasbettiler. Daha sonra beni götürdükleri depo benzeri bir yerde onların elinden kurtulup kaçtım. Beni öldürecekler diye çok korktum."

İstanbul'da sahte polis kumpası! İranlı iş insanını GPS ile takip edip kaçırdılar 4

ARACINA GPS CİHAZI YERLEŞTİRİP ADIM ADIM İZLEMİŞLER: KISKIVRAK YAKALANDILAR

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin sahte polis kimlikleriyle iş insanının yaşadığı siteye girerek keşif yaptıklarını belirledi.

İstanbul'da sahte polis kumpası! İranlı iş insanını GPS ile takip edip kaçırdılar 5

Şüphelilerin ayrıca Adem D.'nin otomobiline GPS takip cihazı yerleştirerek kendisini adım adım izledikleri tespit edildi.

İstanbul'da sahte polis kumpası! İranlı iş insanını GPS ile takip edip kaçırdılar 6

Düzenlenen şafak operasyonuyla 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul'da sahte polis kumpası! İranlı iş insanını GPS ile takip edip kaçırdılar 7

Geçmişte yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve sahte belge gibi suçlardan sabıkaları bulunduğu belirtilen 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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