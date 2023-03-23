Asırlık camiler Ramazan'a "merhaba" dedi!

GÜNEŞ SAATLİ VE MUVAKKİTHANELİ CAMİ

Köprülü Mehmet Paşa Camisi, bir dönem Safranbolu'da ikamet eden Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1661 yılında yapılarak ibadete açıldı. Tarihi Çarşı'da, büyük kemerli bir kapıdan avlusuna girilen caminin, Arasta Çarşısı'na açılan bir kapısı daha bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1970 ve 1990'lı yıllarda iki kez restore edilen Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin avlusunda şadırvan, güneş saati ile kütüphane ve muvakkithane yer alıyor.

