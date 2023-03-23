Asırlık camiler Ramazan'a "merhaba" dedi!

İzzet Mehmet Paşa Camisi, Padişah 3. Selim zamanında ve 1794-1798 yılları arasında sadrazamlığa yükselen Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa tarafından 1796 tarihinde yaptırılarak ibadete açıldı. İstanbul'daki Nuru Osmaniye Camisi'nin küçük bir modelini oluşturan cami, tamamen kesme taştan yapılırken, 1902, 1903, 1990 ve 2008 yıllarında onarım gördü. Caminin külliyesi içinde kütüphane, abdesthane, iki çeşme ve vakıf dükkanları yer alıyor. Kazdağlı Camii, 1779'da Kazdağlı Mehmet Ağa tarafından yerinde bulunan caminin yerine yeniden yapılan cami, taş ve tuğladan yapılırken, üstü kiremit tromplu kubbe ile örtülmüştür. 2004'te mülkiyeti belediyeden Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen cami, aynı yıl içinde restore edildi.