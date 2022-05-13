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11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki! Banka detayı sır perdesini kaldıracak mı?

Zonguldak'ta elleri ile ayakları bağlı halde cansız bedeni ırmak kenarında bulunan Arif Baykal'ı kasten öldürmek suçlamasıyla yargılanan tutuklu zanlı Kadir Akbaş'ın yargılanmasına devam ediliyor. Cansız bedeni bulunan adamın kartıyla alışveriş yaptığı belirlenen zanlı, önceki mahkemede "Kartları bana bırakmıştı, kayıptı. Öldü mü yaşıyor mu diye maaşını kontrol ettim" sözleriyle kendini savundu.

İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:43
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11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki! Banka detayı sır perdesini kaldıracak mı?

Geçen sene Ocak ayında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Çayı yakınlarında kimliği belirsiz el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu.

Morga kaldırılan cansız bedenin yapılan kimlik tespitinde Arif Baykal'a ait olduğu belirlendi. Cinayet kuşkusuyla harekete geçen ekipler olayla ilgisi olduğu ifade edilen Kadir Akbaş'ı gözaltına aldı. İfadesinin akabinde serbest bırakılan Akbaş'ın ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki! Banka detayı sır perdesini kaldıracak mı?

EN SON BİRLİKTE GÖRÜLEN KİŞİ

Teknik takibe takılan Akbaş'ın, kamera kayıtlarında Arif Baykal ile ırmak kenarında en son birlikte görülen kişi olduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Akbaş'ın evinde yapılan aramada ise öldürülen Arif Baykal'a ait banka kartları da ele geçirildi.

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11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki! Banka detayı sır perdesini kaldıracak mı?

MAAŞINI ÇEKMİŞ, KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Baykal'ın maaşını çektiği, banka kartıyla marketten alışveriş yaptığı da tespit edilen Akbaş, sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki! Banka detayı sır perdesini kaldıracak mı?

"11 YILDIR TANIŞIYORUZ" DEDİ, MAAŞINI ÇEKTİ
"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Akbaş, bir önceki duruşmasında 11 yıldan bu yana tanışıklığı olduğunu ifade ettiği Arif Baykal'ı öldürdüğüne yönelik suçlamaları kabul etmedi.

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11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki! Banka detayı sır perdesini kaldıracak mı?

"ÖLDÜ MÜ YAŞIYOR MU? DİYE MAAŞINI KONTROL ETTİM"

Arif Baykal'ın bir süre önce Bolu'ya gitmek üzere yanından ayrıldığını bir daha hiç görüşmediğini söyleyen Akbaş, banka kartlarıyla yaptığı alışverişlere ilişkin de "Kartları gitmeden bana bıraktı. Bir süredir görüşmedik. Öldü mü yaşıyor mu? diye maaşını kontrol ettim" diyen sanığın beden ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetine ilişkin rapor talep edildi.