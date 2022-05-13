11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki! Banka detayı sır perdesini kaldıracak mı?

"ÖLDÜ MÜ YAŞIYOR MU? DİYE MAAŞINI KONTROL ETTİM"

Arif Baykal'ın bir süre önce Bolu'ya gitmek üzere yanından ayrıldığını bir daha hiç görüşmediğini söyleyen Akbaş, banka kartlarıyla yaptığı alışverişlere ilişkin de "Kartları gitmeden bana bıraktı. Bir süredir görüşmedik. Öldü mü yaşıyor mu? diye maaşını kontrol ettim" diyen sanığın beden ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetine ilişkin rapor talep edildi.