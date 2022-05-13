23 yaşındaki genç emlakçı tek kurşunla hayatına son verdi! Kripto para bir ocağı daha söndürdü

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

