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23 yaşındaki genç emlakçı tek kurşunla hayatına son verdi! Kripto para bir ocağı daha söndürdü

Esenyurt'ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu(23) sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti. Çobanoğlu geriye sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:08
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23 yaşındaki genç emlakçı tek kurşunla hayatına son verdi! Kripto para bir ocağı daha söndürdü

Olay, dün 17:00 sıralarında Esenyurt Örnek mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi.

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23 yaşındaki genç emlakçı tek kurşunla hayatına son verdi! Kripto para bir ocağı daha söndürdü
Yaklaşık 600 bin TL ile borsaya giren Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı.
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23 yaşındaki genç emlakçı tek kurşunla hayatına son verdi! Kripto para bir ocağı daha söndürdü

AİLESİYLE TERS DÜŞTÜ
600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bırakarak intihar etti.

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23 yaşındaki genç emlakçı tek kurşunla hayatına son verdi! Kripto para bir ocağı daha söndürdü

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

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23 yaşındaki genç emlakçı tek kurşunla hayatına son verdi! Kripto para bir ocağı daha söndürdü

Eyüp Çobanoğlu'nun cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.