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23 yaşındaki genç emlakçı tek kurşunla hayatına son verdi! Kripto para bir ocağı daha söndürdü
Esenyurt'ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu(23) sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti. Çobanoğlu geriye sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bıraktı.
Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:08Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:08