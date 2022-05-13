Türkiye'deki şehirlerin isimleri nereden geliyor? Kastın ne idi Moni'ye? İşte birbirinden ilginç 81 hikaye

Türkiye'de bulunan 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Herkes kendi şehrinin isminin anlamının nereden geldiğini merak eder. Hepsinin birbirinden ilginç bir çok anlamı var. Fakat içlerinde bir tanesi var ki, adının nereden geldiği belli değil. İşte şehirlerin isimleri...