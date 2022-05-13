13 Mayıs 2022, Cuma
Türkiye'deki şehirlerin isimleri nereden geliyor? Kastın ne idi Moni'ye? İşte birbirinden ilginç 81 hikaye
Türkiye'de bulunan 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Herkes kendi şehrinin isminin anlamının nereden geldiğini merak eder. Hepsinin birbirinden ilginç bir çok anlamı var. Fakat içlerinde bir tanesi var ki, adının nereden geldiği belli değil. İşte şehirlerin isimleri...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:17
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