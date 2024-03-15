15 Mart 2024, Cuma
Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
Türklerin kökeni ve soy ağacı, tarih boyunca pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Binlerce yıl boyunca göçler ve yerleşimler sonucunda Türkler, çeşitli coğrafyalara yayılmış ve farklı kültürel etkileşimlerle karşılaşmışlardır. Antropolojik çalışmalar, Türklerin genetik olarak beyaz ırka mensup olduğunu ve özellikle Europid grubunun Turanid koluna ait olduklarını ortaya koymuştur. Türklerin kökeni ve soy ağacı, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisi altında şekillenmiş ve bu nedenle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.
Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:16
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