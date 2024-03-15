Anadolu’da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

Tarih boyunca pek çok medeniyet ve kültür, kökenlerini mitolojik veya tarihi figürlere dayandırmıştır. Türk milletinin kökeni konusunda da çeşitli inanışlar ve rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden birine göre, Hz. Nuh'un oğullarından Yâfes'in soyundan gelen bir kişi olan "Türk", Türk milletinin atası olarak kabul edilmektedir. Yâfes'in soyundan gelen Türk, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh'un soyundan gelmektedir. Bu inanış, Türk milletinin kökenini mitolojik ve tarihi bir figür olan Yâfes'in soyuna dayandırmakta ve Türklerin tarihine dair önemli bir köken miti olarak kabul edilmektedir.