15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

Türklerin kökeni ve soy ağacı, tarih boyunca pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Binlerce yıl boyunca göçler ve yerleşimler sonucunda Türkler, çeşitli coğrafyalara yayılmış ve farklı kültürel etkileşimlerle karşılaşmışlardır. Antropolojik çalışmalar, Türklerin genetik olarak beyaz ırka mensup olduğunu ve özellikle Europid grubunun Turanid koluna ait olduklarını ortaya koymuştur. Türklerin kökeni ve soy ağacı, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisi altında şekillenmiş ve bu nedenle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:16
  • 1
  • 29
Anadolu’da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

Tarih boyunca pek çok medeniyet ve kültür, kökenlerini mitolojik veya tarihi figürlere dayandırmıştır. Türk milletinin kökeni konusunda da çeşitli inanışlar ve rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden birine göre, Hz. Nuh'un oğullarından Yâfes'in soyundan gelen bir kişi olan "Türk", Türk milletinin atası olarak kabul edilmektedir. Yâfes'in soyundan gelen Türk, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh'un soyundan gelmektedir. Bu inanış, Türk milletinin kökenini mitolojik ve tarihi bir figür olan Yâfes'in soyuna dayandırmakta ve Türklerin tarihine dair önemli bir köken miti olarak kabul edilmektedir.

  • 2
  • 29
Anadolu’da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

1-KAYI Kayıhan -

Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri

Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)

- Amasya Kayı (Balakayı)

- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )

- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı

- Ankara-Güdül Kayısopran

- Bolu-Gerede Kayı

- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )

- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi

- Çankırı-Kargın Gölezkayı

- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı

- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)

- Çankırı-Orta Kayıören

- Çankırı-Orta Çaparkayı

- Çankırı-Şabanözü Kayı

  • 3
  • 29
Anadolu’da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

- Çorum-Merkez Kayı

- Çorum-İskilip Kayı

- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )

- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)

- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)

- Diyarbakır-Dicle Kayı

Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı

- Eskişehir-Çifteler Kayı

- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)

- Giresun-Bulancak Kayı

- Isparta (Merkez) Kayı

- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy

- Kastamonu-Daday Aşağıkayı

- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar

- Konya-Bozkır-Belören Kayı

- Kütahya-Emet Kayı

- Kütahya-Tavşanlı Kayı

- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı

- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )

- Mardin-İdil-Haberli Kayı

- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı

- Tekirdağ ( Merkez )

  • 4
  • 29
Anadolu’da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

2-BAYAT

Şambayadı - Adana (Merkez) Şambayat(Bucak)

- Adıyaman-Besni Bayatcık

- Afyon (Merkez ) Bayat(Hambarcın)

- Afyon-Emirdağ Bayat

- Amasya(Ezine) Bayat

- Amasya(Merzifon) Bayat

- Ankara-Ayaş Küçükbayat(Bayatatik)

- Ankara-Bala-Karakeçili Zümrütova (Bayat )

- Antalya-Elmalı-Akçay Bayat

- Antalya-Korkuteli Bayatbademleri - " - " Bayat

- Aydın-Konakpınar Bayat

- Bilecik-Gölpazarı Yakabayat

- Bolu-(Merkez) Bayatlar

  • 5
  • 29
Anadolu’da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı

- Çanakkale-Yenice-hamdibey Bayat

- Çorum-Merkez(ilçe) Bayat

- Çorum-Kargı Bayat

- Denizli-Çivril Bayat ( Füseyni)

- Diyarbakır-Çermik Bayatlı

- Gaziantep(Merkez) Bayatköyü

- Isparta-Atabey Özbayat (Gemenbayat)

- Isparta-Yalvaç Bayatdoğanşali

- Kars-Iğdır-Taşburun Bayat

- Kastamonu-Tosya Bayat

- Konya-Hatip Yağlıbayat

- Konya-Obruk Bayat

- Konya-Beyşehir Karabayat

- Konya-Beyşehir-Doğanbey Bayat

- Kütahya-Aslanapa Bayat

- Kütahya-Sabuncu Bayat

- Manisa-Gördes Bayat

- Manisa-Soma Bayat

- Niğde-Bor Bayat

- Sakarya-Geyve Bayat

- Sinop-Durağan Kalınbayat

- Urfa-Hilvan-Gölcük Bayatören (Bayatviran)

- Yozgat-Osmanpaşa