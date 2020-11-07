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Haberler Galeri 10 Kasım şiirleri - En güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili şiirler burada! 2, 4, 6 kıtalık Atatürk şiirleri...

10 Kasım şiirleri - En güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili şiirler burada! 2, 4, 6 kıtalık Atatürk şiirleri...

10 Kasım şiirleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü anmalarının yapılacağı 10 Kasım gününe sayılı günler kaldı. Öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından 10 Kasım için anlamlı ve güzel şiirler araştırılmaya başlandı. 10 Kasım ile ilgili en güzel şiirleri sayfamızda derledik. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri...

Giriş Tarihi: 07.11.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 13:01
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10 Kasım şiirleri - En güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili şiirler burada! 2, 4, 6 kıtalık Atatürk şiirleri...

10 Kasım şiirleri... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü yaklaşıyor. 10 Kasım tarihinde okullarda anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım'da şiir okumaya hazırlanan öğrenciler, en güzel şiirleri araştırıyor. 10 Kasım için bugüne kadar birçok şiir, marş ve türkü yazıldı. En güzel ve anlamlı şiirleri sizler için sayfamızda derledik. İşte 10 Kasım ile ilgili şiirler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 Kasım şiirleri - En güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili şiirler burada! 2, 4, 6 kıtalık Atatürk şiirleri...

ON KASIMLARDA YÜRÜMEK

Atatürk'üm işte 10 Kasım yine
Dalgalanır ağaçlarla oğullar
Dalgalanır oğullarla nineler
Dalgalanır ninelerle genç kızlar
Özlemin ta yüreğime işlemiş
Seni bulmak, seni görmek için ben
Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda
Öyle
Güçlüsün ki
Güçleneceğim
Öyle yücesin ki, yüceleceğim
Düşüne düşüne seni kocaman kocaman
Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz
Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün
Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt
Sanki ellerim gece
Sanki ellerim gündüz
Yazacağım seni daha, bir daha
Ben senin ölümünle yarışacağım

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10 Kasım şiirleri - En güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili şiirler burada! 2, 4, 6 kıtalık Atatürk şiirleri...

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,
Vatan için çarpışan,
Ölümü hiçe sayan,
Atatürk'ün gençleriyiz.

Destana destan katan,
Yurdumuzu kurtaran,
Modern bir ülke kuran,
Atatürk'ün gençleriyiz.

Onsuz O'nu yaşayan,
İzinden ayrılmayan,
10 Kasım hüznü duyan,
Atatürk'ün gençleriyiz.

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10 Kasım şiirleri - En güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili şiirler burada! 2, 4, 6 kıtalık Atatürk şiirleri...

10 KASIM YOLCULUĞU

Omuzunda bir alev pelerin,
On sekiz kızın işlediği bayrak.
On sekiz numaralı top arabasıyla
Efem, Rasattepe' ye çıkacak.

Bürümcük gömleği atmış sırtından,
Kurşun tabutları "zırh" diye giymiş.
Selâma durmuş yolunda ağaçlar,
Bayraklar önünde başını eğmiş.

Ağır ağır geçiyor halkın içinden,
Pelerini rüzgarda alev alev.
Eli, kılıç kabzasında olmalı…
Karargâhına gidiyor, sarışın Dev.

Omuzunda bir alev pelerin,
On sekiz kızın göz nuru bayrak.
On sekiz numaralı top namlusundan
Efem, gene konuşacak.

Ziya HANHAN

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10 Kasım şiirleri - En güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili şiirler burada! 2, 4, 6 kıtalık Atatürk şiirleri...

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK
Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!