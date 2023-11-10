10 Kasım en güzel, farklı Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde arşivlerden çıkan hiç görülmemiş en son resimleri...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde, büyük liderin anısını yaşatmak ve paylaşmak isteyenler için özel bir arşiv hazırladık. İşte, bugüne özel ve daha önce pek çok kişi tarafından görülmemiş Atatürk fotoğraflarıyla dolu özel bir albüm...
Giriş Tarihi: 10.11.2023
06:51
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde, büyük önderin heybeti ve liderliğini yansıtan özel bir fotoğraf koleksiyonu hazırladık. İşte, Türk milletinin gurur kaynağı, Milli Mücadele'nin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü anlamak için özel seçilmiş hiç görülmemiş fotoğraflar...
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ATATÜRK'ÜN HAYAT HİKAYESİ
Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu bitirdi.
Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer Mustafalar'dan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.
Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri gördü.
Daha sonra İstanbul'a gelerek 1899'da girdiği Harp Okulu'nu 1902'de teğmen rütbesiyle bitiren Atatürk, Harp Akademisinden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Atatürk, kurmaylık stajı için, 1905'te Şam'da 5. Ordu emrine atandı. Suriye bölgesindeki üstün hizmetleri nedeniyle Beşinci Rütbe'den Mecidi Nişanı verilen Atatürk, 1907'de merkezi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan 3. Ordu Karargahı'na atandı. Atatürk, 3. Ordu Karargahı'nın Selanik'teki kurmay şubesinde görevlendirildi.
Mustafa Kemal Atatürk, Manastır ve Selanik'te görevliyken 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakası'nı bastıran Hareket Ordusu'nda görev yaptı.