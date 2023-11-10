10 Kasım en güzel, farklı Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde arşivlerden çıkan hiç görülmemiş en son resimleri...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde, büyük liderin anısını yaşatmak ve paylaşmak isteyenler için özel bir arşiv hazırladık. İşte, bugüne özel ve daha önce pek çok kişi tarafından görülmemiş Atatürk fotoğraflarıyla dolu özel bir albüm...