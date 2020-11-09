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Haberler Galeri Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

Son dakika haberi... ABD'de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter, Los Angeles şehrinin doğusundaki Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybederek yere çakıldı. O anlar saniye saniye kamerada.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:51
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Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

ABD'de hastaya hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan helikopter dün Los Angeles şehrinin doğusunda yer alan Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybetti.

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Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

Yere çakılan sağlık helikopterinde pilotla birlikte toplam 4 mürettabatın bulunduğu bildirildi.

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Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

Helikopterin düşme anı ise amatör kamerayla kaydedildi.

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Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

NAKİL EDİLECEK KALP SON ANDA KURTARILDI

Helikopterin düşme anını çeken görgü tanığı, "Hey! Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım" diye bağırdı.

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Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

Talihsiz kazayı 3 kişi ufak yaralarla atlatırken, donör kalbin kazada düşmenine rağmen personel tarafından son anda kurtarılabildi.