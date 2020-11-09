Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı Son dakika haberi... ABD'de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter, Los Angeles şehrinin doğusundaki Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybederek yere çakıldı. O anlar saniye saniye kamerada. Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:51
ABD'de hastaya hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan helikopter dün Los Angeles şehrinin doğusunda yer alan Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yere çakılan sağlık helikopterinde pilotla birlikte toplam 4 mürettabatın bulunduğu bildirildi.
Helikopterin düşme anı ise amatör kamerayla kaydedildi.
NAKİL EDİLECEK KALP SON ANDA KURTARILDI
Helikopterin düşme anını çeken görgü tanığı,
"Hey! Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım" diye bağırdı.
Talihsiz kazayı 3 kişi ufak yaralarla atlatırken, donör kalbin kazada düşmenine rağmen personel tarafından son anda kurtarılabildi.