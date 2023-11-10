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Çaydanlığınız parıl parıl parlayacak! Kararma, kireç, yanmış lekeler tarih olacak: Tek kaşık eklemeniz yeterli!

Çaydanlıklar, sabah kahvaltısından akşam misafir yemeklerine kadar günlük yaşantımızda sıkça kullanılan ev araçlarından biridir. Ancak sürekli kullanıma bağlı olarak çaydanlıklarda zamanla kararma ve içerisinde kireçlenme oluşabilir. Ayrıca, yüksek ısı da çaydanlıkları karartabilir, bu da kullanıcıları rahatsız edebilir. Çayı keyifle tüketirken çaydanlıkların parlaklığını yitirmesi can sıkıcı bir durumdur. Ancak, yeni çaydanlık almak yerine evde uygulayabileceğiniz basit ve pratik yöntemlerle çaydanlıklarınızı ilk günkü gibi parlak hale getirebilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:39
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Çaydanlığınız parıl parıl parlayacak! Kararma, kireç, yanmış lekeler tarih olacak: Tek kaşık eklemeniz yeterli!

Kararan, sararan ya da yanıp lekelenen çaydanlıkları kolayca temizlemek mümkündür. Üstelik bu işlemi kimyasal ürün kullanmadan, evde bulunan birkaç malzeme ile gerçekleştirebilirsiniz. Çaydanlıkları doğal yöntemlerle parlatmanın püf noktaları oldukça basittir ve mutfaktaki temel malzemelerle uygulanabilir. Bu sayede çaydanlıklarınızı ilk günkü gibi parlatmak için özel kimyasallara ihtiyaç duymadan, çevre dostu ve ekonomik bir çözüm bulabilirsiniz. İşte evde doğal yöntemlerle çaydanlıkları parlatmanın pratik püf noktaları...

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Çaydanlığınız parıl parıl parlayacak! Kararma, kireç, yanmış lekeler tarih olacak: Tek kaşık eklemeniz yeterli!

KAYNAR SUYA 1 YEMEK KAŞIĞI EKLEYİN

Kararmış ve lekeli çaydanlığınızı karbonat, sirke ve limon tuzu ile parlatabilirsiniz. Bunun için bir geniş bir tencereye bir yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı limon tuzunu alın. Üzerine bir miktar sirke ve su ekleyip kaynatın. Daha sonra çaydanlığı bu karışımda birkaç dakika bekletip bir sünger yardımıyla yıkayın.

Ayrıca sirkeli karışım çaydanlığın içerisindeki su kireçlerini de temizleyecektir.

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Çaydanlığınız parıl parıl parlayacak! Kararma, kireç, yanmış lekeler tarih olacak: Tek kaşık eklemeniz yeterli!

LİMON KABUĞU ÇÖZÜMÜ

Limonun kabuğunu küçük parçalar haline getirin ve çaydanlığı ovalayın. Daha sonra nemli bir bez ile ovalamaya devam edin. Bir süre beklettikten sonra bol su ile durulayın ve yumuşak dokulu bir bez ile kurulayın. Sonucunda çaydanlığınız tertemiz ve parlamış olacaktır.

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Çaydanlığınız parıl parıl parlayacak! Kararma, kireç, yanmış lekeler tarih olacak: Tek kaşık eklemeniz yeterli!

KİMYASAL MADDELER KULLANILMAMALI

Çaydanlıkları parlatmak için kimyasal maddeler kullanılmamalı. Sirkeli su, çaydanlığın dışını parlatmanıza yardımcı olabilir.

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Çaydanlığınız parıl parıl parlayacak! Kararma, kireç, yanmış lekeler tarih olacak: Tek kaşık eklemeniz yeterli!

Fakat sirke kokusu hemen çıkmayacağı için daha sorunsuz bir yöntem için limon tuzu kullanabilirsiniz.