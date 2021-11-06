Doğal şifa deposu! İnciri sütün içinde bekletirseniz...

Doğal şifa kaynağıincir tam bir vitamin deposu. Hem lezzeti ile hem de sağlığa olan faydaları ile incir pek çok mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Doğal antibiyotiktir. Antioksidan bakımından güçlü olan meyve, bağırsakları ve kanı temizler.

Peki doğanın insanlığa armağanı olan incirin başka hangi faydaları var? İnciri sütün içerisinde bekletip tüketirseniz ne olur? Tüm bu soruların yanıtı sağlık haberimizde...