ŞOK aktüel 15 Temmuz 2020 kataloğu: Bayram şekerleri ve çikolataları dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Her hafta çarşamba günleri indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan ŞOK marketler, 15 Temmuz kampanyasını başlattı. ŞOK'un bu haftaki indirimlerinde en çok dikkat çeken ürünler arasında bayram şekerleri ve çikolataları yer alıyor. Öte yandan dertsiz örme masa örtüsü, kapı stoperi, kadın-erkek terlik, el yüz havlusu, sıvı geçirmez alez, saklama kabı, kızartma tavası gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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