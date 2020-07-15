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ŞOK aktüel 15 Temmuz 2020 kataloğu: Bayram şekerleri ve çikolataları dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Her hafta çarşamba günleri indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan ŞOK marketler, 15 Temmuz kampanyasını başlattı. ŞOK'un bu haftaki indirimlerinde en çok dikkat çeken ürünler arasında bayram şekerleri ve çikolataları yer alıyor. Öte yandan dertsiz örme masa örtüsü, kapı stoperi, kadın-erkek terlik, el yüz havlusu, sıvı geçirmez alez, saklama kabı, kızartma tavası gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 09:35
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ŞOK aktüel 15 Temmuz 2020 kataloğu: Bayram şekerleri ve çikolataları dikkat çekiyor! İşte güncel liste

ŞOK 15 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. Haftanın kampanyalarında çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Çarşamba günü indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar için 15 Temmuz kataloğunu sayfamızda derledik. Teknolojiden züccaciyeye, bayram şekerlerinden tekstil ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK aktüel 15 Temmuz 2020 kataloğu: Bayram şekerleri ve çikolataları dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Namet Dana Fermente Sucuk

• 220 gr

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

  • 3
  • 20
ŞOK aktüel 15 Temmuz 2020 kataloğu: Bayram şekerleri ve çikolataları dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri

• 1350 ml

Pril Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 1405 ml

  • 4
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ŞOK aktüel 15 Temmuz 2020 kataloğu: Bayram şekerleri ve çikolataları dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Activia ShotAhududu-Hibiskus

• 80 ml

Golf Maraşım
• 500 ml
• Sade /Çikolatalı&Sade/Antep fıst.&Sade

  • 5
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ŞOK aktüel 15 Temmuz 2020 kataloğu: Bayram şekerleri ve çikolataları dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Sana Margarin

• 4x250 gr

SuperFreshMilföyHamuru

• 1 kg

Çaykur Organik Rize Çayı

• 500 gr