Avukatları yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret tarifesi belli oldu

YÜZDE 102 ZAM

Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15.800 TL'den 32.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 102,53 oranında artış gerçekleştirildi.

ÖZEL KİŞİ VE TÜZEL KİŞİLERİN SÖZLEŞMELİ AVUKATLARINA ÖDEYECEKLERİ AYLIK ÜCRET 25.000 TL

Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlendi.