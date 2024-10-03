03 Ekim 2024, Perşembe
Avukatları yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret tarifesi belli oldu
Avukatları yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında avukatlara ödenecek yeni ücretler belli oldu. Böylece ortalama yüzde 61 ila 102,35 oranında bir artış oldu. Buna göre, özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlendi. Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 10.700 TL'den 18.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 68 oranında artış sağlandı. İşte avukatlık ücretleri...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 01:07