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Avukatları yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret tarifesi belli oldu

Avukatları yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında avukatlara ödenecek yeni ücretler belli oldu. Böylece ortalama yüzde 61 ila 102,35 oranında bir artış oldu. Buna göre, özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlendi. Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 10.700 TL'den 18.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 68 oranında artış sağlandı. İşte avukatlık ücretleri...

Giriş Tarihi: 03.10.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 01:07
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! İşte ücretler...

Milyonlarca avukatı yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında avukatlara ödenecek yeni ücretler belirlendi.

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! İşte ücretler...

YÜZDE 102 ZAM
Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15.800 TL'den 32.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 102,53 oranında artış gerçekleştirildi.

ÖZEL KİŞİ VE TÜZEL KİŞİLERİN SÖZLEŞMELİ AVUKATLARINA ÖDEYECEKLERİ AYLIK ÜCRET 25.000 TL

Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlendi.

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! İşte ücretler...

SULH HUKUK MAKMESİ: 18 BİN LİRA
Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 10.700 TL'den 18.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 68 oranında artış sağlandı.

Yine Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalar için yüzde 68 artış oranı ile yeni maktu ücret 13.500 TL olarak tespit edildi.

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! İşte ücretler...

ASLİYE MAHKEMELERİNDE 30 BİN LİRA
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret yüzde 67 artış ile 30.000 TL.

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! İşte ücretler...

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ: 48 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 olup maktu ücret 48.000 TL'ye yükseltildi.