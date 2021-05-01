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Haberler Galeri 1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

1 Mayıs işçi bayramı kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçiler, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı alanlarda kitlesel olarak kutlayamayacak. Sosyal medya üzerinden kutlama mesajı paylaşmak isteyen vatandaşlar için en güzel 1 Mayıs mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. Bu özel gün ile ilgili en güzel mesajlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte en anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:56
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1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

1 Mayıs kutlama mesajları burada! ABD'de işçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bir asırdan fazladır dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Kovid-19 gölgesi altında kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı ile ilgili en anlamlı mesajları haberimizde bir araya getirdik. İşte en anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

EN ANLAMLI 1 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI

1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

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1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

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1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

Özelde emekçilerimizin, genelde dünya emekçilerinin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

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1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

İş, bizi can sıkıntısı, kötülük ve ihtiyaç gibi üç büyük felaketten uzak tutar. - Bossuet