1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman resmi tatil oldu?

1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs'ın ne zaman, nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. 1 Mayıs tarihçesi ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman resmi tatil oldu? İşte 1 Mayıs ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL