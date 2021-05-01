Doktor arkadaşlarının fotoğrafını çekti dehşete düştü! Asansördeki ayrıntı...

Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Fotoğraflarda sonradan fark edilen görüntüler, bilim dünyasını hayrete düşürüyor. Bolivya'da bir doktor tarafından çekilen görüntü görenlerin tüylerini ürpertti. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...