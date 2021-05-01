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Doktor arkadaşlarının fotoğrafını çekti dehşete düştü! Asansördeki ayrıntı...

Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Fotoğraflarda sonradan fark edilen görüntüler, bilim dünyasını hayrete düşürüyor. Bolivya'da bir doktor tarafından çekilen görüntü görenlerin tüylerini ürpertti. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 06:41
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Doktor arkadaşlarının fotoğrafını çekti dehşete düştü! Asansördeki ayrıntı...

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor. İngiltere'deki bir kilisede çekilen bu fotoğraf, uzmanlarca incelenmiş ve üzerinde herhangi bir oynama yapılmadığı sonucuna varılmış...

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Doktor arkadaşlarının fotoğrafını çekti dehşete düştü! Asansördeki ayrıntı...

1959 yılında annesinin mezarını ziyarete giden Mable Chinnery, kocasının bu fotoğrafını çekerken, arabanın arka koltuğunda kimse olmadığına dair yemin ediyor...

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Doktor arkadaşlarının fotoğrafını çekti dehşete düştü! Asansördeki ayrıntı...

1966 yılında bir rahip tarafından çekilen bu fotoğraf, 'hayalet fotoğrafları' alanında en meşhurlardan biri oldu.

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Doktor arkadaşlarının fotoğrafını çekti dehşete düştü! Asansördeki ayrıntı...
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Doktor arkadaşlarının fotoğrafını çekti dehşete düştü! Asansördeki ayrıntı...

1. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda hizmet veren Freddy Jackson, bir uçağın pervanesinin çarpmasıyla hayatını kaybeder. Jackson'ın ölümünden 2 gün sonra bu fotoğrafı çektiren arkadaşları, şaşırtıcı bir şekilde Jackson'ın silüetinin de fotoğraf karesinde yer aldığını gördüler.