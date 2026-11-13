Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup olurken Arda Güler'in frikikten kaydettiği gol Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyol basını, milli yıldızın golünü Lionel Messi'nin Liverpool'a attığı unutulmaz frikikle karşılaştırdı. Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri, Arda Güler'in performansına övgüler yağdırdı. İşte atılan manşetler...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında İzmir'de konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arda Güler'in muhteşem frikik golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Mücadelenin 20. dakikasında Arda Güler'in kaydettiği golle öne geçen milliler, 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Belçika, puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

Gruptaki beşinci maçından da puan çıkaramayan A Milli Takım ise son sırada kaldı. Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki son karşılaşmasını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynayacak.

Türkiye-Belçika karşılaşması, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Arda Güler'in frikikten kaydettiği gol, İspanya başta olmak üzere birçok ülkede spor manşetlerine taşındı. İşte Arda Güler'in Belçika karşısında attığı frikik golü... ARDA GÜLER'DEN ENFES FRİKİK! BELÇİKA KARŞISINDA 1-0 ÖNDEYİZ