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Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup olurken Arda Güler'in frikikten kaydettiği gol Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyol basını, milli yıldızın golünü Lionel Messi'nin Liverpool'a attığı unutulmaz frikikle karşılaştırdı. Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri, Arda Güler'in performansına övgüler yağdırdı. İşte atılan manşetler...

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında İzmir'de konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arda Güler'in muhteşem frikik golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 2

Mücadelenin 20. dakikasında Arda Güler'in kaydettiği golle öne geçen milliler, 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Belçika, puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 3

Gruptaki beşinci maçından da puan çıkaramayan A Milli Takım ise son sırada kaldı. Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki son karşılaşmasını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynayacak.

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 4

Türkiye-Belçika karşılaşması, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Arda Güler'in frikikten kaydettiği gol, İspanya başta olmak üzere birçok ülkede spor manşetlerine taşındı.

İşte Arda Güler'in Belçika karşısında attığı frikik golü...

ARDA GÜLER'DEN ENFES FRİKİK! BELÇİKA KARŞISINDA 1-0 ÖNDEYİZ
Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 5

İspanyol basını, milli futbolcunun golünü Lionel Messi'nin Barcelona formasıyla Liverpool'a karşı kaydettiği unutulmaz frikik golüne benzetirken Portekiz, Fransa ve Almanya basını da Arda Güler'in performansına dikkat çekti.

İşte Arda Güler'in Belçika karşısında attığı golün ardından Avrupa basınında öne çıkan manşetler...

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 6

MARCA: "MESSI GİBİ"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, Arda Güler'in Belçika karşısında kaydettiği frikik golünü Lionel Messi'nin Barcelona formasıyla Liverpool'a attığı gole benzetti.

İspanyol gazetesi, haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golü, Lionel Messi'nin Liverpool'a attığı gole tıpatıp benziyor."

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 7

MUNDO DEPORTIVO: "YENİDEN CANLANDIRDI"

Bir diğer İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo da Arda Güler'in frikik golüne geniş yer ayırdı.

Gazete, "Arda, Messi'nin efsanevi golünü yeniden canlandırdı!" ifadelerini kullanarak milli futbolcunun Belçika karşısındaki golünü Arjantinli yıldızın unutulmaz frikiğiyle karşılaştırdı.

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 8

A BOLA: "SİHRİ YETERLİ OLMADI"

Portekiz basınından A Bola ise Arda Güler'in bireysel performansına rağmen Türkiye'nin Belçika karşısında mağlubiyetten kurtulamadığını vurguladı.

Portekiz gazetesi, "Arda Güler'in sihri, Türkiye'nin mağlubiyetini engelleyemedi" başlığını kullandı.

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 9

MAXIFOOT: "OLAĞANÜSTÜ"

Fransız spor sitesi Maxifoot da Arda Güler'in Belçika karşısında attığı gole dikkat çekti.

Fransız basınında milli futbolcunun frikiği, "Arda'nın vuruşu olağanüstü bir hareket!" sözleriyle değerlendirildi.

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi 10

KICKER: "MUHTEŞEM GOLÜNE RAĞMEN..."

Almanya'nın önde gelen spor yayınlarından Kicker, Türkiye-Belçika karşılaşmasını Arda Güler'in golü ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk maçı üzerinden değerlendirdi.

Alman yayın organı, "Arda Güler'in muhteşem frikik golüne rağmen: Belçika, Yalçın'ın ilk maçına gölge düşürdü" başlığını kullandı.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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