Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi"

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından gözler Arda Güler'e çevrildi. İspanyol basınından AS, Türkiye'nin son dönemde aldığı sonuçları "kabus" ifadesiyle değerlendirirken milli futbolcunun bireysel performansına ayrı bir parantez açtı. Arda'nın oyunu değiştirmek için gösterdiği çaba ve hücumdaki etkinliği dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlıların aldığı sonuç İspanyol basınında da geniş yankı bulurken, Real Madrid forması giyen Arda Güler mercek altına alındı.

İspanyol spor gazetesi AS, milli futbolcunun Türkiye ile yaşadığı son döneme dikkat çekerken, takımın sonuçları üzerinden çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"SÜREKLİ KABUS" AS, Türkiye'nin son dönemde güçlü rakipleri karşısında aldığı sonuçlara vurgu yaptı. Gazete, Arda Güler'in milli takımla yaşadığı süreci "sürekli bir kabus" ifadesiyle tanımlarken; Fransa, İtalya ve Belçika karşısında alınan üst üste üç mağlubiyete dikkat çekti. Türkiye bu üç karşılaşmada toplam 8 gol yerken rakip filelere yalnızca 1 gol gönderebildi

Arda Güler'in bir kabus yaşadığı belirtilirken, "Arda Güler, milli takımla sürekli bir kabus yaşıyor. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'ndan; İtalya, Fransa ve son olarak da Belçika gibi üst düzey rakiplere karşı üst üste üç mağlubiyet aldıkları Milletler Ligi'ne kadar, performansları tam anlamıyla bir kabus oldu" şeklinde ifade edildi.