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Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından gözler Arda Güler'e çevrildi. İspanyol basınından AS, Türkiye'nin son dönemde aldığı sonuçları "kabus" ifadesiyle değerlendirirken milli futbolcunun bireysel performansına ayrı bir parantez açtı. Arda'nın oyunu değiştirmek için gösterdiği çaba ve hücumdaki etkinliği dikkat çekti.

Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi" 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlıların aldığı sonuç İspanyol basınında da geniş yankı bulurken, Real Madrid forması giyen Arda Güler mercek altına alındı.

Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi" 2

İspanyol spor gazetesi AS, milli futbolcunun Türkiye ile yaşadığı son döneme dikkat çekerken, takımın sonuçları üzerinden çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi" 3

"SÜREKLİ KABUS"

AS, Türkiye'nin son dönemde güçlü rakipleri karşısında aldığı sonuçlara vurgu yaptı. Gazete, Arda Güler'in milli takımla yaşadığı süreci "sürekli bir kabus" ifadesiyle tanımlarken; Fransa, İtalya ve Belçika karşısında alınan üst üste üç mağlubiyete dikkat çekti. Türkiye bu üç karşılaşmada toplam 8 gol yerken rakip filelere yalnızca 1 gol gönderebildi

Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi" 4

Arda Güler'in bir kabus yaşadığı belirtilirken, "Arda Güler, milli takımla sürekli bir kabus yaşıyor. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'ndan; İtalya, Fransa ve son olarak da Belçika gibi üst düzey rakiplere karşı üst üste üç mağlubiyet aldıkları Milletler Ligi'ne kadar, performansları tam anlamıyla bir kabus oldu" şeklinde ifade edildi.

Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi" 5

"SON VURUŞU EKSİK"

Arda Güler'in maçtaki çabasına ilişkin, "Arda Güler, sürekli olarak orta sahanın çeşitli pozisyonlarında topu arayarak ve isteyerek, takımın oyununu geliştirmek için paslarında risk alarak bir tepki yaratmak için yorulmadan çalıştı. Hatta son dakikada Lammens'in kurtardığı harika bir serbest vuruşla gole çok yaklaştı. Ancak maçın genelinde son vuruşta eksik kaldı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi" 6

ARDA GÜLER İTALYA MAÇINDA YOK

Arda Güler açısından gecenin bir diğer önemli gelişmesi ise karşılaşmanın uzatma bölümünde yaşandı. 90+3. dakikada sarı kart gören Arda cezalı duruma düştü. Barış Alper Yılmaz da kart cezası nedeniyle bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. İki futbolcunun İtalya maçında oynayamayacakları için milli takım kampından ayrıldı.

Arda Güler'in Milli Takım karnesine İspanyolların yorumu: "Kabus gibi" 7

GÖZLER YENİDEN REAL MADRID'E ÇEVRİLDİ

İtalya karşılaşmasında görev alamayacak Arda Güler, milli takım kampından ayrılmasının ardından yeniden Real Madrid'e dönecek. Milli yıldız, İspanya'da sezona düzenli forma şansı bularak başladı. LaLiga'nın resmi verilerine göre Arda, 2026-27 sezonunda şu ana kadar 7 lig maçında 5 kez ilk 11'de yer aldı; 1 gol ve 2 asist üretti.

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