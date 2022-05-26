26 Mayıs 2022, Perşembe
Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11'ler
Son dakika haberine göre: Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 60. Türkiye Kupası, Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. İki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:30
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