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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11'ler

Son dakika haberine göre: Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 60. Türkiye Kupası, Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. İki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:30
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Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11’ler

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu, bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Kayserispor ile Sivasspor, bugün kozlarını paylaşacak.

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Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11’ler

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

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Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11’ler

Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, "Benim açımdan da önemi çok farklı. Çocukluğumda maçlarına gittiğim, hayalini kurduğum takımla kariyerimin en önemli maçı olacak. Kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz" derken, Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, "İki komşu şehir. Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Artık son 1 adım kaldı. İnşallah o adımı atıp Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11’ler

"SİVAS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün Türkiye Kupası'nı kazanarak tarih yazmak istediklerini söyledi. Çalımbay, "Biz bu maçı kazandığımızda Sivasspor adına oynayan arkadaşlarımız bir tarih yazacak. Sivas için çok önemli. Oyuncuların ona göre oynaması ve mücadele etmesi gerekiyor" diye iddialı konuştu.