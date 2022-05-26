Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11’ler

Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, "Benim açımdan da önemi çok farklı. Çocukluğumda maçlarına gittiğim, hayalini kurduğum takımla kariyerimin en önemli maçı olacak. Kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz" derken, Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, "İki komşu şehir. Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Artık son 1 adım kaldı. İnşallah o adımı atıp Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.