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60. kez sahibini buluyor! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın 'en'leri | Büyük üstünlük sağladı

Türkiye Kupası, Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında perşembe günü İstanbul'da yapılacak final maçıyla 60. kez sahibini bulacak. İşte 60 yıllık kupa tarihinin 'en'leri.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:15
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60. kez sahibini buluyor! İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın ’en’leri | Büyük üstünlük sağladı

Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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60. kez sahibini buluyor! İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın ’en’leri | Büyük üstünlük sağladı

EN İLGİNÇ FİNAL

Türkiye Kupası tarihindeki en ilginç finallerin başında, 1991-1992 sezonunda yapılan Trabzonspor-Bursaspor eşleşmesi geliyor.

Bursa'da yapılan finalin ilk maçını 3-0 kazanan yeşil-beyazlılar, rövanş için Trabzon'a büyük avantajla gitti.

Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki rövanşı bordo-mavili ekip 5-1 kazanarak, organizasyon tarihindeki en ilginç final sonrası kupayı müzesine götürdü.

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60. kez sahibini buluyor! İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın ’en’leri | Büyük üstünlük sağladı

EN FARKLI SKORLU FİNALLER

Kupadaki finallerde şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti Gençlerbirliği elde etti.

Başkent takımı, 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor ile Ankara'da yaptığı ilk maçı 5-0 kazanarak, 59 yıllık Türkiye Kupası geçmişinde finallerde en farklı skora ulaştı.

1991-1992 sezonunda Trabzonspor, evindeki rövanş maçında Bursaspor'u 5-1, 2004-2005 sezonundaki finalde ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi aynı skorla yendi.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Kocaelispor, Beşiktaş'ı Bursa'daki finalde, 2003-2004'te Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni İstanbul'daki finalde, 2011-2012'de de Fenerbahçe, Ankara'daki finalde Bursaspor'u aynı skorla 4-0 yenerek, tarihi skorlara imza attı.

Öte yandan, Türkiye Kupası'nın en gollü final karşılaşması, 1999-2000 sezonunda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynandı. Diyarbakır'da oynanan final maçın normal ve uzatma bölümü 2-2 beraberlikle tamamlandı. Uzatmaların başında kalesinde bir gol gören Galatasaray, üst üste 3 gol atarak rakibini 5-3 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

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60. kez sahibini buluyor! İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın ’en’leri | Büyük üstünlük sağladı

ÜST ÜSTE EN ÇOK ŞAMPİYONLUK GALATASARAY'IN

Türkiye Kupası tarihinde üst üste en çok şampiyonluk yaşayan, aynı zamanda kupayı en çok müzesine götüren ekip Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip 1963-1966 yıllarında art arda 4 kez kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Bu arada, Galatasaray 1963-1966, Trabzonspor da 1975-1978 yıllarında üst üste 4 kez final oynayarak, art arda en çok finale çıkan ekip unvanlarını aldı.

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60. kez sahibini buluyor! İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın ’en’leri | Büyük üstünlük sağladı

TÜM MAÇLARINI KAZANARAK ŞAMPİYON OLANLAR

Türkiye Kupası tarihinde sadece 4 sezonda kupayı kaldıran takımlar, bütün maçlarını kazanarak bu zafere ulaşabildi.

Yalnızca 90 dakika sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede 1985-1986 sezonunda Bursaspor 5'te 5, 1988-1989'da Beşiktaş 10'da 10, 1989-1990'da yine Beşiktaş 4'te 4 ve 2002-2003'te Trabzonspor, 5'te 5 yaptı ve kupayı müzelerine götürdü.